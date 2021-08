Cum arată viaductul uriaș de la Tălmăcel al Autostrăzii Pitești-Sibiu. Doar picioarele au înălțimea unui bloc cu 10 etaje VIDEO

Are peste jumătate de kilometru lungime, iar înălțimea picioarelor o depășește pe cea a unui bloc de 10 etaje din București.Imaginile au fost postate de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, pe pagina sa de Facebook ”Sunt sigur că nu doar pasionații de infrastructură se vor bucura de imaginile de mai jos, care ne arată stadiul lucrărilor pe lotul 1 al Autostrăzii Pitești-Sibiu.De departe, cea mai amplă lucrare de pe tronsonul dintre Sibiu și Boița este viaductul Tălmăcel. Cu o lungime de 650 de metri și cu o înălțime a picioarelor de până la 30 de metri, acest pod casetat și executat în consolă, cu 8 deschideri, este construit după cele mai noi standarde în domeniu.Segmentul Sibiu-Boița mai cuprinde:- încă un viaduct, la Tălmaciu, cu 10 deschideri și lung de 400 de metri;- 2 noduri rutiere;- 2 spații de servicii;- 27 de poduri și pasaje;- tot atâtea podețe”, a scris ministrul pe Facebook.Cătălin Drulă a mai anunțat că, săptămâna aceasta începe asfaltarea pe tronson. Stadiul lucrărilor pe lotul 1 al A1 Pitești-Sibiu este de 46%, iar acestea vor fi încheiate în avans - în 2022, conform termenelor asumate de constructor - mai ales că acest șantier este deblocat integral.În luna martie a acestui an, Ministerul Transporturilor anunța că în 2022 am putea circula pe primii kilometri ai Autostrăzii Sibiu-Pitești . 35% din primul tronson ar putea fi finalizat într-un singur an