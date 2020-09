VIDEO FOTO Metroul din Drumul Taberei. Pompierii verifica echipamentele din statii si tunelurile si ii invata pe angajati cum sa intervina in situatii de urgenta

Ce verifica pompierii

"Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov desfasoara in aceasta perioada activitati de pregatire cu echipajele de interventie in situatii de urgenta, la statiile de metrou date recent in exploatare, pe Magistrala 5, Eroilor - Raul Doamnei.In acest sens, incepand cu data de 21.09.2020 sunt efectuate zilnic astfel de recunoasteri la nivelul statiilor, in intervalul orar 13:00-15:00, respectiv in tunelurile dintre statii, pe parcursul noptii, dupa incheierea programului de circulatie a metroului si scoaterea de sub tensiune a retelei electrice", a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.Pompierii mai arata ca, "pe durata acestor recunoasteri se urmareste verificarea particularitatilor constructive si functionale ale echipamentelor care fac parte din componenta statiilor, verificarea nivelului de pregatire a personalului propriu, prin utilizarea aparatelor de respirat cu autonomie ridicata, specifice interventiei la metrou, realizarea comunicatiilor radio si colaborarea cu personalul de specialitate din cadrul Metrorex SA".Scopul acestor activitati de pregatire vizeaza protectia populatiei, calatorilor si a altor categorii de personal, care isi desfasoara activitatea in incinta retelei de metrou sau in proximitatea acesteia, mai precizeaza ISUBIF."Actiunile de verificare si inlaturare a posibilelor vulnerabilitati cu care se pot confrunta pompierii, in cazul producerii unei situatii de urgenta la metrou, au fost demarate inca din anul 2015.ISUBIF va continua sa desfasoare activitati operativ - preventive, prin executarea periodica de recunoasteri si exercitii la nivelul tuturor magistralelor, respectiv pentru monitorizarea permanenta a evenimentelor care pot pune in pericol siguranta utilizatorilor retelei de transport cu metroul", mai arata ISU Bucuresti-Ilfov.Magistrala de metrou M5 (Eroilor- Drumul Taberei) a fost inaugurata marti, 15 septembrie 2020, la opt ani de la inceperea lucrarilor si cu cinci ani intarziere fata de termenul stabilit.