Viteza medie cu care circula trenurile din Romania este de 68,86 km/h - raport

"Potrivit informatiilor transmise de CFR SA, la data de 30.08.2019 se inregistrau 1.236 restrictii de viteza permanenta cu o lungime totala de 1.335 km. Ca urmare a instituirii restrictiilor de viteza, a fost diminuata viteza medie tehnica cu care se poate circula pe infrastructura feroviara la 68,86 km/h, in comparatie cu viteza proiectata a retelei de 86,30 km/h.Cu titlu de exemplu, viteza medie tehnica pe distanta Bucuresti Nord - Brasov este de 66,78 km/h, in timp ce viteza proiectata pe aceasta distanta este de 122,54 km/h (...) CFR SA a efectuat intretinere, reparatii si reinnoiri intr-un procent scazut, fapt ce a condus la aparitia unui numar mare de restrictii de viteza, puncte periculoase si inchiderea unor linii, afectand astfel siguranta feroviara si implicit limitarea vitezei de circulatie a trenurilor in raport cu viteza planificata", se precizeaza in document.Referitor la calitatea elementelor infrastructurii feroviare publice aflate in administrarea CFR SA, concluziile raportului evidentiaza faptul ca, pe baza informatiilor transmise de catre reprezentantii companiei, acestea au scadenta depasita la reinnoire, cu ponderi cuprinse intre 35% si 92%. "In acest sens, exemplificam elementul de infrastructura feroviara publica "linii curente si directe", in lungime desfasurata de 13.545 km, din care este scadent la reinnoire un procent de 73%, respectiv 9.829 km, in anul 2019", se noteaza in raport.Conform Situatiilor financiare aferente anilor 2017-2019 a reinnoirilor pe elementele infrastructurii feroviare publice, necesarul solicitat a fost aprobat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) al CFR SA, intr-un procent cuprins intre 27,16% si 39,75%."Cu toate ca alocarea bugetara este intr-un procent sub necesarul solicitat de CFR SA, programele de investitii aferente reinnoirilor se executa in procente sub nivelul bugetului aprobat, astfel, la finele anului 2017, s-a raportat o executie bugetara a reinnoirilor de 78,97% din aprobat, la 2018 de 82,32%, iar la data de 30.06.2019 de 2,82%. Dupa cum reiese din datele puse la dispozitia CCPM de catre reprezentantii Directiei linii din cadrul CFR SA, in vederea realizarii programului de intretinere si reparatii aferent anului 2019, Companiei i-au fost alocate sume inferioare fata de necesarul propus de sucursalele CFR SA. Astfel, din necesarul de 175.991.150,35 lei solicitat, a fost aprobata suma de 49.100.000 lei, respectiv doar un procent de 27,90%, fiind raportata la data de 30.06.2019 o executie a programului de intretinere si reparatii de 0%", mentioneaza Corpul de control al premierului.Datele oficiale cuprinse in raportul citat arata ca, la inceputul anului 2017, se aflau in evidenta, pe reteaua CFR SA, 1.206 de puncte periculoase, insumand o lungime de circa 604 km, iar pana la data de 30 august 2019, ca urmare a lucrarilor executate, au fost scoase din evidenta un numar de 74 de puncte periculoase si au aparut alte 39 de puncte noi periculoase.Punctele periculoase sunt zone slabite, existente la infrastructura feroviara (terasamente instabile, terasamente situate in zone inundabile, poduri cu defecte aparute in exploatare, lucrari de arta cu o stare tehnica necorespunzatoare etc.) care pot aparea in conditii extreme (ploi torentiale, inundatii, caderi de stanci, alunecari de teren etc.) sau din cauza agravarii in timp a problemelor de natura tehnica, a carentei in intretinerea corespunzatoare a caii, si care, prin aparitia si manifestarea lor, pot conduce la afectarea circulatiei trenurilor si pot pune in pericol siguranta circulatiei trenurilor.O alta concluzie a Corpului de Control al Guvernului scoate in evidenta faptul ca, din informatiile prezentate de CFR SA, initierea demersurilor, in vederea realizarii investitiilor, se face ulterior aprobarii sumelor alocate de la bugetul de stat, "cu toate ca legislatia in vigoare conditioneaza initierea procedurii de atribuire doar de elaborarea documentatiei de atribuire si a publicarii in SEAP impreuna cu documentele-suport, si nu este strict legata de asigurarea fondurilor"."Astfel, lipsa de coordonare si organizare a reprezentantilor CFR SA conduce la o executie bugetara deficitara si, pe cale de consecinta, la diminuarea creditelor de angajament si/sau bugetare alocate CFR SA, determinand totodata neutilizarea eficienta a creditelor bugetare aprobate in vederea intretinerii, repararii si/sau reinnoirii infrastructurii feroviare. Avand in vedere ca la jumatatea anului 2019, pagubele cu autori cunoscuti sunt putin mai mari decat cele inregistrate la finele anului 2017, iar suma de recuperat aferenta pagubelor cu autori neidentificati a scazut cu 2,34% comparativ cu anul 2017, se constata ineficienta demersurilor pentru recuperarea pagubelor din sustrageri sau distrugeri", sustine sursa citata.Corpul de control al primului-ministru a efectuat o actiune de control la Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. (CFR SA) care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 - 31 iulie 2019.