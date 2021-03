Obstacol in calea metroului din Cluj-Napoca. Constructorii au descoperit zacaminte de sare care ar putea duce la intarzieri

Sarea ar putea cauza probleme grave, in timp

In 2027, clujenii ar fi trebuit sa parcurga cu metroul - in mai putin de 30 de minute - pornind din Floresti tot orasul Cluj-Napoca. Numai ca in ceea ce ar urma sa fie statia "Pod Ira", specialistii care au facut masuratori au gasit zacaminte de sare, iar pentru a nu schimba complet proiectul, autoritatile incearca sa gaseasca solutii."Expertii, in acest moment analizeaza toate solutiile si va pot asigura ca exista solutii, acum 50 de ani omul a ajuns pe Luna, acum a ajuns pe Marte, va dati seama ca va putea face un metrou chiar daca intalneste un bulgare de sare in cale", a transmis Emil Boc , primarul orasului Cluj-Napoca, pentru Stirile PROTV In aceasta zona, specialistii spun ca sunt mari depozite de sare. Este locul unde ar urma sa se faca legatura metroului cu trenul metropolitan care va duce spre aeroportul din Cluj-Napoca.Noile studii cer costuri suplimentare si timp, iar geologii spun ca zacamintele de sare trebuie atent analizate inainte de a decide daca se continua planul sau daca se ia in calcul un alt traseu. Sapaturile in sare sunt extrem de costisitoare si de dificile."Problemele apar in prezenta apei. Daca apa ajunge in contact cu corpul de sare se dizolva si golul evolueaza in timp, conducand la caverne care isi pot pierde stabilitatea. La suprafata terenului genereaza tasari si in cazuri extreme prabusiri", a declarat Iulian Popa, lector inginerie geologica.Reprezentantii Primariei spun ca, in fiecare dimineata, din Floresti in Cluj ajung peste 17.000 de masini, iar metroul ar putea reduce traficul la jumatate. Valoarea totala a proiectului depaseste un miliard de euro