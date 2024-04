Intarzierea lansarii programului Rabla in 2024 a provocat cresterea cotei de piata a masinilor diesel, in vreme ce benzina si electricele au pierdut teren

Luna martie a acestui an a adus scaderi masive ale inmatricularilor de autoturisme noi, in Romania, trend in care s-a situat si segmentul masinilor electrice, cu un recul de 35,9%, fata de aceeasi perioada din 2023, reiese dintr-o statistica a Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA)

La nivel general, in intervalul analizat s-a consemnat o scadere cu 22% a inmatricularilor de autovehicule noi, comparativ cu martie 2023, respectiv cu 17,4% fata de luna februarie din anul in curs.

Potrivit APIA, autoturismele (care reprezinta aproximativ 82% din total, conform Risco.ro) au inregistrat, in luna martie 2024, un volum de 8.925 de unitati, cu 26,6% mai mic decat in luna similara din anul precedent.

In ceea ce priveste cota de piata, segmentul SUV este pe prima pozitie, cu o cota 52,2% din total, in crestere cu 8,6% de la un an la altul, urmat de Clasa C cu o cota de 27,1% (-21,4%) si Clasa B - cu o cota de 10,7% (-44,5%).

In functie de tipul de combustibil al autoturismelor inmatriculate, in luna martie a acestui an, motorizarile pe benzina plus mild hybrid benzina au raportat o scadere de 39,1% fata de perioada similara din 2023, pana la o pondere de 58,4%.

Pe segmentul autoturismelor echipate cu motoare diesel plus mild hybrid diesel, s-a consemnat o crestere de 24,9% si o cota de 17,7% din total piata.

Cum s-au vândut electrificatele

Pe de alta parte, autoturismele „electrificate", respectiv cele electrice (100% si hibride plug-in), precum si cele full hybrid (care dispun si de propulsie electrica fara incarcare din sursa externa) au ajuns la o cota de piata de 23,9%, in martie anul curent, indice care depaseste cu 6,2 puncte procentuale cota detinuta de motoarele diesel.

De asemenea, autoturismele full electric detin o cota de 7,4% din piata, in luna martie a anului 2024, in comparatie cu datele din martie 2023, cand reprezentau 8,4%, iar inmatricularile s-au diminuat cu 35,9%.

In acelasi timp, autoturismele plug-in hibrid au inregistrat o cota de 4,9%, in crestere cu 2,6%, la nivel comparativ martie 2024 fata de martie 2023.

In luna martie a anului 2024, primele trei cele mai vandute autoturisme 100% electrice au fost:

Dacia Spring - cu 212 unitati si o scadere de 57,8%,

Tesla Model 3 (cu 83 unitati si o crestere de 84,4%),

Tesla Model Y (78 de unitati, -2,5%).

La categoria autoturismelor Plug-in, topul este condus, in martie 2024, de Mercedes Benz GLE, cu 35 unitati si o crestere de 6% fata de aceeasi perioada a anului precedent, urmata de Toyota RAV4 - cu 33 unitati (+230%), Ford Kuga si Porsche Cayenne (cu cate 32 de unitati).

Autoturismele hibride, fara reincarcare din surse externe, au pe primele trei pozitii: Toyota Corolla (190 de unitati, +20,3% fata de martie 2023), Toyota RAV4 - cu 165 unitati si 44,7% crestere, si Toyota C-HR (115 unitati).

Principala cauza a scaderii masive a numarului de masini vandute pare a fi amanrea lansarii programului Rabla, care chiar daca are o valoare mai mica decat anul trecut, reprezinta in continuare un sprijin pentru cei care vor sa-si schimbe masina sau sa-si cumpere prima masina.

Conform datelor DRPCIV, prelucrate de APIA, este a treia lună consecutivă de scădere a înmatriculărilor, marca cea mai afectată fiind Dacia, care a avut în martie o scădere de 43%, cu 2.428 unități, ajungând, la final de trimestru, la o scădere de 22%.