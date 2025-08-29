Problema interconexiunilor energetice. Un alt factor care face ca energia să fie scumpă în România și care este absent din discursul public

Infrastructura slabă de transport a energiei electrice în estul Europei este un alt factor care face ca românii să plătească facturi mari. FOTO /Pixabay

Problema facturilor mari la energie, așa cum Ziare.com a arătat, este dată, în principal, de faptul că România exportă energie ieftină și importă energie scumpă, dar la acesta se mai adaugă și altele, cum ar fi lipsa investițiilor, dar și unul mai puțin discutat la nivelul discursului public: interconexiunile care devin tot mai slabe pe măsură ce se apropie de estul Europei.

„Un alt factor (pentru prețurile mari la energie, n.r.) are legătură cu modul în care arată infrastructura energetică de transport pentru energia electrică la nivel european. În centrul Europei nu există suficiente interconexiuni și atunci energia care în cele mai multe zile este mai ieftină în vestul Europei nu ajunge până la noi, la bulgari, la greci, la sârbi și uneori nici până la unguri”, a explicat fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja pentru Ziare.com.

Astfel, acesta arată faptul că Austria și Slovacia nu sunt interconectate deloc, iar Austria și Ungaria au o interconexiune pe care ar fi putut-o dubla pe costuri foarte mici din moment ce au deja stațiile la puterea necesară instalată pe ambele părți ale frontierei, dar nu au făcut-o.

Prin urmare, arată fostul ministru, în principal blocajul este la austrieci și este unul foarte egoist, iar în momentul în care se va interconecta mai bine cu estul, Austria va plăti mai mult la energie și noi mai puțin. „E principiul vaselor comunicante”, mai spune acesta.

„Am ridicat asta la Bruxelles, este și în raportul Draghi, Ursula von der Leyen a spus că este prioritate dezvoltarea interconexiunilor. Lucrurile se mișcă, dar nu se vor rezolva de pe azi pe mâine și este un factor care duce la o ofertă mai mică, deci la un preț mai mare”, continuă Sebastian Burduja.

Totodată, acesta mai adaugă faptul că România nu mai are suficientă capacitate să-și acopere consumul doar din resurse proprii, pentru că între 2009 și 2022 a închis peste 7000 MW, ceea ce, explică fostul ministru, înseamnă cam tot consumul la ore de vârf.

„Erau grupuri pe cărbune și gaz, e adevărat, destul de poluante și de scumpe, dar le aveam. Acum, neavându-le, evident trebuie să importăm și ironia face că importăm energie în general produsă pe cărbune sau gaz. Sunt relativ puține centrale nuclearoelectrice în regiune și atunci nu mai poluăm noi, dar poluează bulgarii, sârbii etc.”, spune Sebastian Burduja.

România a început însă să rezolve problema asta, mai arată acesta, mai mult ca oricând în ultimii 35 de ani.

Astfel, spune Sebastian Burduja, anul trecut au fost inaugurate grupuri (de producție, n.r.) noi de 1251 MW, care produc astăzi.

Prin urmare, arată acesta, 2024 a fost unul dintre cei mai buni ani din acest punct de vedere, iar în 2025 pipeline-ul (ținta, n.r.) ar fi de 2500 MW, ceea ce ar reprezenta cel mai bun an de după 1989.

„Soluția la problema facturilor nu este alta decât investițiile, dar durează. Trebuie să ne producem singuri energia și să nu mai depindem de importuri scumpe. Dar trebuie să avem răbdare, 2-3 ani o să ne fie un pic mai greu, dar după aceea ne va fi mult mai bine”, concluzionează Sebastian Burduja.

