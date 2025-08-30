România a început să investească atât de puternic în regenerabile, încât devine hub regional pe o piață de zeci de miliarde de dolari anual

Dacă în urmă cu câțiva ani erau la ordinea zilei proiectele de până în 50MW, acum parcurile de sute de MW sunt la ordinea zilei. FOTO Canva Pro

Energia regenerabilă are o importanță de necontestat în România, iar indicatorii cei mai importanți care atestă acest lucru sunt doi: faptul că se investește tot mai mult, dar și că, conform datelor Eurostat, România a depășit 50% din producția de energie electrică din surse regenerabile în 2024, plasând-o în topul european.

Potențialul foarte mare al României în domeniu a fost confirmat de altfel pentru Ziare.com de Alexandra Durbacă, CEO al companiei de brokeraj în asigurări Leader Team, care a explicat că observă o creștere accelerată în țara noastră din acest punct de vedere în ultimii ani.

România are frecvent proiecte de sute MW, ceea ce înseamnă investiții de sute de milioane de euro

„România clar se schimbă și poate să devină un hub regional în acest domeniu. Doar în primele 6 luni ale anului 2025, România a instalat 900 MW, ajungând acum la o capacitate de 4,2 GW în total. Asta înseamnă o creștere de 27%, ceea ce e un record pentru România”, a arătat aceasta.

Totodată, Alexandra Durbacă mai spune că acest lucru trebuie privit în context. Cu alte cuvinte, pe lângă faptul că obiectivul național prin schema de Contracte pentru Diferență (CfD) era de 3,5 MW și noi am făcut 4,2, ceea ce înseamnă că sunt investiții masive, acest lucru se simte și prin asigurări, din moment ce sunt foarte multe grupuri din afară care vin și construiesc în România, solicitând acest lucru.

Iar toate aceste grupuri, mai spune specialista, cum ar fi Nofar, INVL, Econ Energy, au investit masiv, iar dacă la început era vorba de parcuri de dimensiuni mai mici, acum vedem proiecte din ce în ce mai mari.

Sau altfel spus, adaugă aceasta, pentru a da un ordin de mărime, dacă la începutul acestor proiecte în România era vorba de parcuri de 20-30-50 MW, acum apar foarte frecvent și parcuri de 200, 300 MW, ceea ce înseamnă că România devine un hub regional, creând mii de locuri de muncă.

„Dacă vorbim de proiecte de în jur de 100-150 MW, investiția poate să ajungă undeva la 100 de milioane de euro. La nivel global, în 2024 piața a însumat 17,97 miliarde de dolari, iar în 2025 se estimează a se termina cu 19 miliarde de dolari, adică o rată de creștere de 5,9%. Iar până în 2029, la nivel global se dorește a se ajunge la o valoare de 23,74 miliarde de dolari”, explică Alexandra Durbacă.

Aceasta specifică, însă, că la parcurile fotovoltaice costurile și investițiile sunt ceva mai mici, inclusiv pe asigurări, pentru că riscul este mai mic.

De la forța de muncă ieftină și specializată, până la birocrație: plusurile și minusurile României

Totodată, specialista remarcă și faptul că dacă alte segmente ale economiei românești, cum ar fi IT-ul, au scăzut în ultima perioadă, vedem că acum devin alte industrii mult mai efervescente și cea de energie clar poate fi considerată astfel.

Mai mult, aceasta spune că s-au creat foarte multe locuri de muncă în construcții și în inginerie, practic în serviciile conexe energiei, aspect pentru care există însă explicații concrete.

„Și forța de muncă are costuri mai reduse față de țările vestice, dar și noi suntem foarte buni pe zona de tehnologie, pentru că toate aceste parcuri, fie că vorbim despre eoliene sau solare, introduc din ce în ce mai multe soluții IT. Și atunci România este și foarte bine pregătită din punct de vedere al tehnologiei”, explică Alexandra Durbacă.

Pe de altă parte, aceasta admite că, într-adevăr, avem și noi minusurile noastre, din moment ce în România încă vedem foarte multă birocrație.

Din acest punct de vedere ea dă clasicul exemplu al obținerii autorizației unui parc, care necesită foarte mult timp. Iar în același timp, adaugă ea, infrastructura pe care o avem noi este învechită, iar asta este o mare provocare.

Fenomenele extreme recente au afectat astfel de proiecte, iar daunele pot fi de milioane de euro

Cât privește domeniul asigurărilor în energie, Alexandra Durbacă spune că, pe portofoliul companiei pe care o reprezintă, există înregistrată o creștere de 60% în 2024 și este estimată o creștere de 80% în 2025, ceea ce, în sine, arată interesul tot mai mare pentru domeniu.

Totodată, aceasta explică și faptul că există provocări când vine vorba despre încheierea asigurărilor în domeniu, din moment ce în lanțul acesta sunt foarte multe companii, „de la cine face drumul până la cine face instalarea de turbine și fundațiile”.

„Vă imaginați, dacă pun două cabluri greșit și ia foc tot parcul chiar înainte de deschidere, putem spune că 100 de milioane de euro au fost pierduți. Sau dacă turbina, când se instalează, cade peste 5 oameni gândiți-vă la ce tragedie și ce costuri ar fi pentru beneficiar ca să acopere acea daună, pentru că victimele au dreptul să ceară despăgubiri”, explică specialista.

Mai mult, aceasta dă și exemplul inundațiilor recente de la Galați, cu fenomene extreme, care au pus în pericol astfel de proiecte.

„Avem mulți constructori de parcuri eoliene care au daune de milioane de euro”, arată Alexandra Durbacă.

Și atunci, spune aceasta, pentru că sunt foarte multe companii în lanț, iar riscurile există, compania pe care o reprezintă a venit cu o soluție care se adresează investitorilor în energie și prin care li se oferă consultanță cu privire la ce ar trebui fiecare dintre subcontractorii lor să prevadă în materie de asigurări.

Acest lucru, însă, subliniază Alexandra Durbacă, este oferit în mod gratuit, motiv pentru care aceasta se miră că reticența este încă foarte mare, în ciuda creșterii procentuale amintite anterior.

Totodată, aceasta mai arată că principala poliță în domeniu este CAR (Construction All Risks), iar aceasta acoperă valoarea integrală a proiectului.

„Dacă proiectul, de la forță de muncă până la echipamente, oameni, te costă 200 de milioane de euro, această poliță va avea o limită de 200 de milioane de euro”, concluzionează specialista.

