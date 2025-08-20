Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pune piciorul în prag și cere mai multe investiții străine în România: „Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea”

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:57
Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe, cere mai multe investiții străine în România. FOTO: Facebook Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmite miercuri, după o întâlnire cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiții străine și avem nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil. El mai arată că România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noștri importanți în acest proces.

Ministrul Finanțelor arată că a avut o discuție consistentă, miercuri, la Ministerul Finanțelor cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, despre întărirea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România.

”Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) și pentru creșterea investițiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noștri importanți în acest proces. Discuția de azi are loc după numeroase acțiuni și dialoguri pe această direcție, derulate anterior mandatului actual inclusiv cu Departamentul de Comerț SUA și reprezentanți ai țărilor UE care au o experiență relevantă în PPP”, spune ministrul Nazare.

Potrivit ministrului Finanțelor, ”trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiții străine”.

”Avem nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil și atractiv. Creșterea investițiilor înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă și șansa ca România să-și valorifice potențialul”, menționează Nazare.

El anunță continuarea dialogului cu partenerii americani, pentru a aduce cât mai multe proiecte și companii în țara noastră.

