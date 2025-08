Donald Trump a lovit cu cea mai dură rundă de tarife comerciale de la preluarea mandatului. Țările africane, sugrumate de noile costuri de import/export

Casa Albă a publicat joi noile tarife vamale reciproce aplicabile importurilor dintr-o gamă largă de state partenere, cu scopul declarat de a reduce deficitul comercial și de a crește veniturile bugetare.

Noile cote de tarifare la import urmează să intre în vigoare în șapte zile, la ora 12:01 AM, ora Washingtonului. Potrivit anunțului oficial, tariful vamal minim pentru importurile provenite din majoritatea țărilor care nu apar pe lista excepțiilor a fost stabilit la 10%, însă bunurile considerate a fi fost redirecționate (n.r. eng. „transshipped”) în scopul evitării unor taxe mai mari vor fi supuse unor taxe suplimentare. Câteva economii majore, inclusiv China, Canada și Mexic, nu intră sub incidența acestor măsuri, fiind reglementate prin ordine executive separate.

În noua configurație tarifară anunțată de Casa Albă, unele dintre cele mai spectaculoase creșteri au vizat state din Africa și Asia de Sud-Est. Lesotho, de pildă, a trecut de la o taxă de 15% în august la un nivel drastic de 50% în aprilie, în timp ce Cambodgia a fost vizată de o majorare abruptă, de la 20% la 49%. Sri Lanka urmează același tipar, cu o creștere de la 20% la 44%, iar Madagascar și Laos completează grupul statelor penalizate sever, cu tarife urcate la 47%, respectiv 48%, arată Bloomberg într-un grafic care compară tarifele anunțate în aprilie, cu cele definitivate astăzi.

Alte state se mențin la cote tarifare deja ridicate, fără modificări substanțiale, dar păstrând un nivel sancționator pronunțat. Este cazul Siriei, care rămâne la un tarif de 41%, dar și al Myanmarului, constant la 40%. Africa de Sud păstrează un tarif de 30%, iar în cazul Bosniei și Herțegovinei și al Libiei, se înregistrează creșteri ușoare, de la 30% la 35%, respectiv 31%, potrivit listei citate.

În sens invers, câteva economii mici beneficiază de scăderi modeste, dar relevante, în special în contextul regimului general de 10%. Pakistanul, de exemplu, coboară de la 19% la 17%, în timp ce Ghana, Mauritius și Falkland Islands ajung la tariful minim, de 10% sau chiar 4% în ultimul caz, un semnal aparent de detensionare bilaterală. Sunt și state care își păstrează poziția în zona minimului fiscal – printre ele, Marea Britanie, Brazilia, Norvegia, Papua Noua Guinee și Trinidad & Tobago, toate păstrând un tarif vamal de 10%, fără nicio ajustare față de nivelul anunțat la începutul lunii aprilie.

Pe lângă creșterile masive, o categorie intermediară de state a fost vizată de ajustări moderate, dar semnificative din punct de vedere procentual. Bangladesh urcă de la 20% la 37%, Botswana de la 15% la 37%, iar Vietnam, aflat într-o poziție dinamică în comerțul global, ajunge la 46%, pornind de la un tarif anterior de 20%. Un caz aparte este cel al Macedoniei de Nord, care vede un salt de la 15% la 33%, într-un context regional tot mai tensionat comercial.

Tarifele lui Trump vor afunda țara în recesiune

Pentru unii analiști, noul val de tarife reprezintă o politică construită în grabă de președintele american, cu efecte care au potențialul să erodeze progresiv puterea și prosperitatea Statelor Unite.

„Singurele lucruri pe care le vom ști cu certitudine vineri dimineață sunt că taxele pe import impuse de SUA vor atinge un nivel istoric de înăsprire și complexitate, și că, din cauza faptului că aceste acorduri sunt atât de vagi și neterminate, incertitudinea politică va rămâne extrem de ridicată”, a declarat Scott Lincicome, vicepreședinte pentru economie la Cato Institute. „Restul este complet incert”, a completat acesta pentru AP News.

În ceea ce privește celelalte regiuni, Uniunea Europeană aștepta un acord scris privind tariful de 15%, în timp ce țări precum Elveția și Norvegia se aflau încă în incertitudine completă cu privire la ce cote tarifare li se vor aplica. În schimb, Mexicul a primit o fereastră de 90 de zile de negocieri, în urma unui apel telefonic de dimineață între președintele Trump și omologul mexican, în care s-a decis menținerea temporară a tarifului de 25%, arată sursa citată. În paralel, Trump a modificat un ordin executiv prin care tarifele aplicate importurilor legate de Fentanil din Canada au fost majorate la 35%.

Marile companii internaționale au avertizat încă de la începutul săptămânii că noile tarife riscă să le afecteze grav profiturile. Ford Motor Co. estimează deja un impact negativ net de 2 miliarde de dolari asupra veniturilor sale în acest an, în timp ce producătorul francez de cosmetice Yon-Ka a semnalat posibile înghețări de posturi, investiții reduse și prețuri în creștere, mai amintește Associated Press.

Judecătorii federali americani s-au arătat însă sceptici joi în privința utilizării de către Trump a unei legi din 1977 pentru a declara deficitul comercial al SUA drept o „urgență națională” care să justifice impunerea de tarife aproape tuturor statelor lumii. „Ceea ce cereți este o autoritate fără limite”, a spus judecătorul Todd Hughes, de la Curtea de Apel Federală, adresându-se avocatului Departamentului de Justiție care reprezenta administrația. Nicio decizie nu a fost luată imediat, iar cauza este de așteptat să ajungă în cele din urmă la Curtea Supremă a SUA.

Casa Albă, însă, susține că majorarea veniturilor la bugetul federal este o dovadă a eficienței acestor măsuri, în condițiile în care 127 de miliarde de dolari au fost colectate din taxe vamale și alte drepturi în acest an, cu aproximativ 70 de miliarde mai mult decât în anul anterior, doar că, până în prezent, nu există dovezi convingătoare că acestea ar fi stimulat crearea de noi locuri de muncă în industria prelucrătoare; dimpotrivă, economia americană numără în prezent cu 14.000 mai puține posturi în sectorul manufacturier față de luna aprilie.

