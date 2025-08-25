Motivul dur pentru care demonizarea muncitorilor de import nu stă în picioare în România: sectoare întregi ale economiei s-ar prăbuși. Domeniile cele mai expuse

Discursul AUR împotriva forței de muncă străine este contrazis de realitate: fără acești muncitori, sectoare întregi ale economiei s-ar prăbuși. FOTO: Pexels

În general, se avansează, la nivelul discursului public, cifra de 5-6 milioane de români care ar trăi în afara granițelor României. Este cifra rece din spatele unei realități dure: milioane de români au plecat, de-a lungul anilor, dintr-o țară în care sperau să își trăiască viața.

În realitate, însă, cifra este mult mai mare. În 2019, ministrul pentru Românii de Pretutindeni de la acea vreme, Natalia Intotero, spunea că este vorba de fapt despre aproape 10 milioane de oameni, dintre care 5,6 milioane de emigranți, iar restul fiind etnici români din comunitățile istorice.

O logică „mai largă, internațională”, cu trasabilitate până la Federația Rusă

Problema este însă că un gol va fi întotdeauna umplut de altceva, iar această situație nu face excepție.

„Această problemă a lucrătorilor aduși din zonele extracomunitare pentru a suplini lipsa de forță de muncă era o problemă care în mod cert, cum spun americanii, ''was about to happen'' (urma să se întâmple, n.r.)”, a explicat analistul Emanuel Cernat pentru Ziare.com.

Asta în condițiile în care, în urmă cu cinci ani, la final de 2019, înainte de debutul crizei „COVID”, numărul angajaților străini din România era de puțin peste 50.000. La jumătatea anului 2024 însă, peste 140.000 de muncitori din afară lucrează în țara noastră, iar numărul a crescut până la finalul anului.

Mai precis, un număr de 101.599 de cetățeni străini din state non-UE aveau drept de ședere valid în România la finalul anului trecut în scop de angajare, potrivit Indexului locurilor de muncă realizat de Olx, care cita date furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Emanuel Cernat explică însă că până la urmă nu este vorba numai despre o problemă la nivel național.

„Acest îndemn la a respinge orice vine din partea unor muncitori străini, respectiv acel apel al parlamentarului de la AUR de a refuza comenzile livrate de către livratori străini, se înscrie într-o logică mai largă, într-o logică internațională în care vedem concertate inițiative similare în multiple state, inclusiv în Federația Rusă, de unde multă lume spune că ar fi venit de fapt și această idee”, continuă analistul.

Culmea AUR: discursul AUR, combătut dinăuntrul AUR

Acesta aduce de asemenea și cel mai important contraargument al discursului împotriva forței de muncă străine practicat de AUR, explicând de ce trebuie pus în această perspectivă mai largă și de ce totuși trebuie să combatem această problemă a unor preconcepții și propagarea unor mituri false cu privire la muncitorii străini.

Asta în condițiile în care discursul AUR a fost combătut, culmea, chiar dinăuntrul AUR, de către deputatul AUR Mohammad Murad.

Astfel, analistul Emanuel Cernat spune că trebuie să ne uităm cum ar arăta în acest moment economia națională fără aportul acestora.

„Avem ramuri întregi industriale care în absența acestor muncitori străini s-ar prăbuși pur și simplu și o să dau cel mai evident exemplu, industria Horeca”, arată acesta.

În industria Horeca, prin urmare, continuă analistul, proporția acestor muncitori străini începe să fie una foarte mare din cauza lipsei găsirii unei alternative pe piața autohtonă.

Totodată, acesta adaugă faptul că vorbim aici de hoteluri, de restaurante care trebuie să-și asigure un flux constant de angajați, în așa fel încât să nu fie expuși în momentele de vârf de sezon, dar și în afara acestora, la absența mâinii de lucru.

„Am discutat de multe ori cu oameni activi în această zonă a industriei, care îmi explicau că, din păcate, foarte mulți dintre angajații români care îndeplineau aceste atribuții au început să nu mai fie disponibili, evident pe de o parte din cauza tentației de a pleca în afară, dar pe de altă parte din cauza faptului că stabilitatea și fidelizarea acestora față de locul de muncă este mult mai dificilă”, continuă Emanuel Cernat.

Atributul istoric al forței de muncă ieftine a dispărut

În aceste condiții, mai spune acesta, vedem că această industrie, care reprezintă undeva la aproximativ 5% din PIB-ul României, s-ar afla într-o situație extrem de delicată în absența acestora.

Pe de altă parte însă, adaugă el, mai este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare, în condițiile în care nu este realist să ne așteptăm ca România să reprezinte în mod perpetuu o piață doar de emigrare.

„Odată cu intrarea României în UE, cu creșterea nivelului de viață, cu creșterea salariilor, cu creșterea veniturilor în mod general, este evident că dintr-o țară preponderent furnizoare de emigrație, am ajuns la statutul în care să devenim o destinație de imigrație pentru o zonă a muncitorilor din afara UE, care văd totuși aici condiții mult mai bune de viață, condiții mult mai bune de trai, condiții economice care să le poată satisface nevoile”, explică Emanuel Cernat.

Ori ce se întâmplă în acest moment, adaugă el, este să vedem cum o serie întreagă de domenii rămân într-o zonă neacoperită, în lipsa acestora România urmând să se confrunte cu o situație de dificultate economică.

Totodată, acesta explică și faptul că până acum unul dintre principalele atribute pozitive ale României din punct de vedere competițional era costul forței de muncă și forța de muncă disponibilă.

Ori acest avantaj competitiv din păcate în ultima vreme a dispărut și trebuie să fie înlocuit cu ceva în așa fel încât România să rămână competitivă, concluzionează analistul.

Horeca, construcțiile și automotive, un procent imens din PIB pe care nu are cine să îl acopere

Mai departe, Emanuel Cernat explică faptul că domeniul Horeca nu este nicidecum singurul în discuție când vine vorba despre lipsa de forță de muncă.

„Vorbeam de Horeca, dar să nu uităm că în acest moment mai există un sector foarte important, sectorul producției, cu aplicare, de exemplu, pe zona de automotive. În acesta există un număr foarte mare de angajați din această zonă extracomunitară care vin și lucrează, asigurând continuitatea unui sector care aduce 12% din PIB”, explică în continuare Emanuel Cernat.

La Horeca însă, trebuie adăugat și domeniul construcțiilor, mai spune el, în condițiile în care știm că o mare parte dintre oamenii care lucrau în construcții în România au ales, din păcate, să plece în afară și să lucreze acolo în același domeniu.

„Ori, în aceste condiții, cu o nevoie din ce în ce mai mare de asigurare a unor înlocuitori pentru aceștia, din moment ce suntem într-un plin proces de readucere a infrastructurii din România la un nivel corespunzător, avem programe de reabilitare termică, avem programe de lucrări publice în plină desfășurare, care nu ar putea să continue altfel, situația este foarte complicată”, adaugă Emanuel Cernat.

Totodată, acesta aduce în discuție un subiect dureros pentru români - rețeaua de autostrăzi – explicând faptul că ne dorim foarte tare lucruri „ca afară”, dar refuzăm să primim aceleași servicii ca afară.

„Care ar fi fost situația dacă am fi avut niște poziționări similare din partea partenerilor noștri europeni, atunci când românii au plecat la muncă în Germania, Italia, Spania, Franța, dacă am fi văzut aceeași reținere din partea acestora de a primi muncitorii români?”, se mai întreabă de asemenea Emanuel Cernat.

Acesta concluzionează spunând că trebuie să înțelegem că am ajuns și noi în acest moment la acel stadiu în care va trebui să suplinim lipsa forței de muncă cu acești muncitori.

