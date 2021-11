Optimismul românilor atinge cote fără precedent: 74% cred că şi-ar găsi un loc de muncă mai bun în maximum trei luni

Optimismul românilor este, în acest moment, la cote maxime, în condiţiile în care 74% cred că şi-ar găsi job în mai puţin de 3 luni, arată un sondaj realizat de o companie de recrutare.

"Candidaţii şi-au recâştigat încrederea în piaţa muncii şi sunt mai curajoşi la capitolul schimbări în carieră. Optimismul lor e la cote ridicate, similare cu perioada prepandemică: peste 74% dintre ei cred că ar reuşi să se angajeze în mai puţin de 3 luni de când ar demara un proces de schimbare a jobului.

Dintre aceştia, mai bine de jumătate cred că ar putea să găsească locul de muncă pe care şi-l doresc în mai puţin de o lună. Cifrele confirmă revenirea pe care a cunoscut-o piaţa muncii în acest an, după un 2020 plin de incertitudini şi temeri", arată datele celui mai recent sondaj derulat de eJobs România.

Încrederea candidaţilor în forţele proprii e evidenţiată nu doar din optimismul lor, ci şi din fermitatea acestora în a face compromisuri pentru un loc de muncă mai bun. Astfel, 46% dintre ei nu ar face nicio concesie: nu ar accepta sub nicio formă un salariu mai mic, nu s-ar reloca pentru o oportunitate profesională mai bună şi nici nu ar lua în calcul un job departe de domiciliu. Totuşi, 31% dintre candidaţi ar face o reconversie profesională dacă ar găsi un job cu perspective mai bune, 13% ar accepta chiar un salariu mai mic dacă noul loc de muncă ar fi mai aproape de casă, iar 10% ar fi dispuşi să-şi schimbe domiciliul.

"Dacă anul trecut am văzut foarte multă frică şi nesiguranţă în rândul candidaţilor, 2021 nu e doar anul revenirii pentru piaţa muncii, dar şi cel în care aceştia au prins din nou curaj şi şi-au recăpătat încrederea de sine. Odată cu revenirea celor mai multe sectoare şi oferta ridicată de locuri de muncă din acest an, şi optimismul candidaţilor a crescut. Ne aflăm într-un punct în care schimbarea jobului a redevenit o opţiune, nu o constrângere, cum a fost anul trecut pentru candidaţi, când şi-au căutat alt loc de muncă majoritar cei care n-au avut încotro", a explicat Raluca Dumitra, Head of Marketing la eJobs România.

Feedback-ul rămâne o coordonată importantă pentru candidaţi

58% dintre ei îşi doresc să primească un răspuns după discuţia cu angajatorul, chiar dacă acesta este negativ. 27% spun că îi deranjează să primească întrebări clişeu sau să fie întrebaţi de viaţa lor personală la interviu, în timp ce atitudinea distantă a recrutorului, durata prea mare sau faptul că nu reuşesc să afle toate informaţiile pe care şi le doresc creează frustrări pentru 15% dintre candidaţi.

Aşteptările salariale ale candidaţilor

În ceea ce priveşte aşteptările salariale ale candidaţilor, deşi pentru majoritatea nivelurilor de senioritate acestea sunt calibrate la nivelul pieţei muncii, în cazul candidaţilor fără experienţă lucrurile se schimbă. Astfel, cei cu zero experienţă cred că merită un salariu de 2.500-3.000 de lei pe lună, mai mare decât cei care au deja 1-2 ani de experienţă pe piaţa muncii şi care cred că sunt îndreptăţiţi la 2.000-2.500 de lei pe lună.

"În mare parte, aşteptările salariale ale candidaţilor sunt calibrate cu nivelul ce poate fi oferit de angajatori, cu atât mai mult cu cât primii dintre ei au la dispoziţie comparatoare de salarii şi instrumente care le permit să-şi evalueze valoarea lor pe piaţă. Lucrurile se schimbă însă în cazul celor care nu au experienţă de muncă pentru că mulţi dintre ei încă nu sunt familiarizaţi cu domeniul în care vor să activeze. Însă, odată ce aceştia se confruntă cu realitatea de pe piaţa muncii, află şi ce salarii pot câştiga", explică Raluca Dumitra.

Studiul a fost derulat în perioada 18 octombrie - 5 noiembrie a acestui an, pe un eşantion de peste 1.213 de respondenţi cu vârste cuprinse între 18 şi peste 55 de ani.