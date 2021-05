Gigantii IT se pregatesc sa achizitioneze "piticii" din industria jocurilor

Situatie incerta la Roblox, dar profit in crestere la Electronic Arts

GameStop se reorienteaza spre comert electronic si produse noi

"Bursele internationale ofera o varietate de companii producatoare de jocuri video, console, servicii asociate, pentru toate gamele de varsta. Iar performantele unora dintre ele, alaturi de perspectivele pe termen lung, creeaza dorinte de expansiune pentru firmele cu resurse financiare. Potrivit unor informatii recente (CTFN), companii cu o valoare de piata sub 20 de mld. de dolari ar putea fi tinte de preluare pentru giganti precum Microsoft Sony sau Tencent. Intre numele posibil vizate s-ar putea afla Zynga, Ubisoft sau Take Two. Interesate de o eventuala preluare a acestora ar fi si dezvoltatorii de jocuri Electronic Arts sau Activision Blizzard, intetindu-se astfel competitia si potentialul pret platit pentru a prelua active din domeniu", este de parere Claudiu Cazacu, Consulting Strategist.Perioada de glorie pare sa fi trecut pentru Zynga, Ubisoft sau Take Two"Desi piata ofera si nume valoroase, cu potential de crestere, unele dintre tinte sunt la distanta de perioada lor de glorie", argumenteaza Claudiu Cazacu. "Zynga, realizator de jocuri distribuite pe retele sociale, a fost listat in 2011 la 9.5 dolari pe actiune, pe un val de entuziasm referitor la produsele sale distribuite pe Facebook . De atunci, a incercat greu rabdarea investitorilor: ani de zile s-a aflat pe trend descendent, coborand sub 2 dolari in 2016. In 2019, a trecut pe rand de 4, 5 si 6 dolari, si abia anul acesta a revenit la peste 10 dolari pe actiune. Inregistreaza pierderi de 348 milioane de dolari la venituri de 2,25 miliarde de dolari, in ultimele 4 trimestre si are o capitalizare de 11,4 miliarde de dolari (25 mai)", explica analistul financiar.Cazacu atrage atentia si ca Ubisoft, dezvoltator francez de jocuri care a cunoscut in trecut o larga popularitate, a pierdut in ultimii ani pe bursa mai bine de 40% de la varful atins in iulie 2016. Vanzarile sub asteptari si intarzierile in lansarea unor noi titluri si-au pus amprenta asupra increderii investitorilor. Compania are o capitalizare de 7,11 miliarde euro, venituri in ultimele 4 trimestre de 1,65 mld Euro si pierderi de 105 milioane euro.""Take Two, dezvoltator american, este, spre deosebire de Zynga sau Ubisoft, profitabil, cu un raport Profit/Venituri de 36.27, venituri si profituri in crestere in ultimii 4 ani. La o capitalizare de 21,5 miliarde dolari, a avut vanzari de 3,37 miliarde dolari in ultimele 4 trimestre, cumulat, si profit de 588 milioane dolari. Pe baza estimarilor de profit in urmatorul an (Refinitiv) P/E ar fi de 25.8, la cotatiile de pe 25 mai", subliniaza Claudiu Cazacu.Conform analizei XTB, Roblox, creatorul unui joc si al unei platforme care permite dezvoltarea de jocuri video, s-a listat anul acesta pe bursa americana. Compania reuseste sa mentina un ritm de crestere ridicat, dar cu pierderi in T1 care au dus minusul pe ultimele 4 trimestre la 311 milioane de dolari, la venituri de 1,15 miliarde de dolari, inca are de demonstrat ca poate aduce recompense pe masura asteptarilor inalte sugerate de cotatii.Pretul la inchiderea primei zile de tranzactionare, de 69.7 dolari, a fost cu 22% sub cel de pe 25 mai, de 89,32 dolari. Capitalizarea depaseste, acum, 50 de miliarde de dolari. Desi mai mare decat alte firme de profil, dimensiunea sa nu este "nedigerabila" pentru companii cu lichiditati ample, precum Microsoft sau chiar Apple ori Google De cealalta parte a "lantului trofic", Electronic Arts a inregistrat, din T2 anul trecut pana in T1 anul acesta, venituri de 5,6 miliarde de dolari si un profit de 837 milioane de dolari, avand o capitalizare bursiera de 41,2 miliarde dolari, cu un P/E de aproape 50.Activision Blizzard este cea mai mare dintre companiile discutate pana acum, avand o valoare de piata de 75 miliarde de dolari. Veniturile au atins in ultimul an 8,57 miliarde de dolari, iar profitul, 2,31 miliarde de dolari."O preluare a unora dintre companiile mai mici poate fi facuta cu usurinta de firme cu resurse, precum Microsoft, sau cu finantare prin datorie, si de catre Electronic Arts sau Activision Blizzard, si miscarea ar putea avea sens, oferind sansa de integrare a unor echipe capabile si de revitalizare a unor produse care au, inca un brand foarte puternic (in special Ubisoft si Take Two), dar carora le-ar prinde bine o infuzie de energie in dezvoltare si marketing", atrage atentia Claudiu Cazacu."In cu totul alt registru se afla celebrul GameStop, distribuitorul de jocuri si console care se afla in pragul falimentului acum un an, si este in plin proces de reorientare spre comert electronic si produse noi. Rezultatele financiare, care urmeaza a fi anuntate pe 8 iunie, sunt un combustibil in efervescenta redescoperita a comunitatii Reddit (unde imagini si filmulete creative si amuzante incurajeaza fanii sa pastreze pozitii pe actiune GME). Compania are o capitalizare de 14,6 miliarde de dolari, venituri de 5,09 miliarde de dolari si pierderi de 215 milioane de dolari. O revenire a unui interes speculativ major nu este de neimaginat", mai spuen Cazacu.