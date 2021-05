ANALIZA Capcanele optimismului financiar dupa criza sanitara. "Caracterul de noutate al redeschiderii e partial consumat"

Unele tari se redeschid, altele sunt in criza financiara

Tendinta optimista este sustinuta si de rezultatele financiare majoritar pozitive pe care companiile listate pe pietele externe le-au publicat pentru Trimestrul I. Totusi, cresterea inflatiei ar putea genera episoade de corectii in piata, considera Claudiu Cazacu, analist financiar si Consulting Strategist XTB Romania."Fluxurile optimiste din pietele de capital pot continua pentru o perioada, hranindu-se din sperantele redeschiderii rapide a economiilor majore. Sustinerea oferita de bancile centrale induce, de asemenea, o abordare care nu pare a lua foarte in serios riscurile. Un moment de reevaluare nu este, totusi, foarte departe, in special in segmentul de tehnologie. Vara poate veni cu ajustari episodice si o luare in serios a aspectelor referitoare la inflatie ", subliniaza Claudiu Cazacu.Specialistii ne indeamna la o analiza complexa inainte sa decidem in ce ar trebui sa investim, in perioada urmatoare."Pare de la sine inteles ca sectoarele turismului si transportului, in special liniile aeriene si de croaziera ar fi bine pozitionate pentru revenirea la normalitate", spune Claudiu Cazacu.In acelasi timp, caracterul de noutate al redeschiderii e partial consumat. Astfel, investitorii ar putea astepta mai degraba o asezare favorabila a volatilitatii inaintea unor decizii mai ample.Comertul prin magazine fizice, operatorii de mall-uri si detinatorii de spatii de birouri ar putea vedea o imbunatatire a perspectivelor, dar intr-un proces lent. Pentru unele companii, din industria serviciilor de ingrijire personala, poate fi o perioada net favorabila, in special in conditiile restrangerii activitatii unor competitori".La randul sau Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania, atrage atentia ca pandemia de Sars-CoV-2 nu se va sfarsi in acelasi timp in toate tarile si nici efectele sale economice nu vor fi aceleasi peste tot."Cum mentiona si Fondul Monetar International in luna martie, tarile vor iesi din criza Covid la momente diferite deoarece capacitatea lor de a incuraja economia prin politicile monetara si fiscala este diferita. Una dintre primele tari care va iesi din criza este Statele Unite care, pe de o parte a alocat resurse (prin cele doua politici) la nivel record, iar pe de alta parte avanseaza extrem de rapid in procesul de vaccinare", a declarat Codirlasu.Prin urmare, si deja fenomenul este vizibil, a aparut inflatia (si mai mult, FED si-a modificat strategia de politica monetara pentru a permite o rata a inflatiei mai mare)."Inflatia, coroborata cu cresterea economica substantiala, va conduce la majorarea ratelor de dobanda la dolar. Ceea ce va antrena, si deja se intampla, o ajustare a ratelor de dobanda la nivel global. Cu impactul aferent asupra pietelor de capital si monedelor tarilor emergente", afirma vicepresedintele CFA Romania.In schimb, Sergiu Mandis, investitor cu experienta, este mai optimist."In mare, rezultatele pe Q1 sunt peste asteptari atat in SUA cat si in Europa. In functie de raportari, am putea estima aproximativ care sectoare ar fi mai interesante din punct de vedere al cresterii veniturilor cat si a profitabilitatii", spune Mandis.Totusi, acesta crede ca atentia investitorilor ar trebui sa fie indreptata si in alta parte, in perioada urmatoare."De urmarit si China, nu atat ca rezultate financiare cat mai mult prin prisma faptului ca, desi indicatorii macroeconomici inregistreaza cresteri extraordinare, actiunile din aceasta regiune au corectat destul de drastic din februarie si nu dau semne de revigorare, cel putin pentru moment. Aceasta ar putea declansa ceva temeri si in restul lumii in privinta sustenabilitatii trendului crescator", a mai spus Sergiu Mandis.