STUDIU Bancile din zona euro inaspresc conditiile de creditare in timp ce Romania le relaxeaza

Romania este contra curentului

Gradul de indatorare s-a diminuat

Tot mai multe cereri de creditare

S-au modificat si termenii contractuali

"Standardele de creditare nu au inregistrat modificari importante in primul trimestru al anului 2021, institutiile de credit raportand in unanimitate mentinerea constanta a conditiilor de creditare in cazul imprumuturilor destinate achizitiei de locuinte si terenuri. In ceea ce priveste imprumuturile de consum, majoritatea bancilor respondente (81%) considera ca standardele de creditare au ramas nemodificate, in timp ce circa 19% dintre acestea au semnalat relaxarea intr-o anumita masura a conditiilor asociate acestei categorii", se arata in studiu.Asteptarile pentru perioada urmatoare (T2 2021) sunt preponderent de pastrare neschimbata a standardelor de creditare aferente imprumuturilor imobiliare (79% dintre banci), in timp ce 21% dintre institutiile de credit respondente mizeaza pe relaxarea intr-o anumita masura a acestora. O pondere importanta a bancilor autohtone considera ca standardele de creditare se vor mentine relativ constante in T2 2021 si in cazul imprumuturilor de consum (circa 66% pentru total credit de consum, 86% in cazul creditelor de consum cu ipoteca si 66% pentru cardurile de credit si creditele de consum fara garantie ipotecara), restul institutiilor de credit previzionand relaxarea moderata a conditiilor de creditare.Bancile din zona euro au raportat o usoara relaxare neta a standardelor de creditare aferente imprumuturilor imobiliare (-2% procent net), in timp ce in cazul creditelor de consum acestea au indicat continuarea inaspririi conditiilor de creditare in primul trimestru al anului 2021 (5% procent net)."Principalul factor care a stat la baza relaxarii creditarii imobiliare a fost presiunea concurentei dintre creditori, in timp ce perceptia legata de bonitatea debitorilor si toleranta la risc a bancilor au continuat sa imprime o crestere a restrictivitatii. Pentru cel de-al doilea trimestru al anului 2021, bancile estimeaza o inasprire neta a standardelor de creditare, atat in cazul creditelor destinate achizitiei de locuinte si terenuri (9%), cat si in cel al creditelor de consum (4%)", se mai arata in studiu.Nivelul mediu al gradului de indatorare s-a diminuat cu 1 punct procentual, dupa o evolutie constanta in ultimele 4 trimestre, atat in cazul portofoliului de credite nou-acordate in ultimele trei luni (situandu-se la 33%), cat si in cel al intregului portofoliu de credite.De asemenea, institutiile de credit au apreciat, intr-o proportie covarsitoare (95,5%), evolutia pretului mediu pe metru patrat al unei locuinte in ultimele trei luni ca fiind constanta, restul de 4,5% dintre banci considerand ca preturile proprietatilor rezidentiale au crescut intr-o anumita masura. Pentru trimestrul urmator, asteptarile sunt preponderent de pastrare nemodificata a preturilor locuintelor (94%).Totodata, peste jumatate dintre institutiile de credit respondente au semnalat cresterea moderata (36%) sau substantiala (15%) a cererii de imprumuturi destinate achizitiei de locuinte si terenuri in T1 2021.Aproximativ 40% considera ca aceasta a fost relativ constanta comparativ cu trimestrul precedent, iar 8% dintre bancile autohtone au raportat scaderea moderata a solicitarilor de credite imobiliare.Pentru T2 2021, cele mai multe institutii de credit (56%) mizeaza pe cresterea moderata a cererii pentru creditele imobiliare, iar restul de 44% previzioneaza mentinerea constanta a acesteia.In acelasi timp, ponderea creditelor solicitate de catre persoane fizice si respinse a fost moderat mai mare in T1 2021 conform raspunsurilor a 51% dintre banci, iar restul de 49% au indicat mentinerea relativ constanta a proportiei solicitarilor de credite imobiliare respinse.Similar evolutiilor la nivelul zonei euro, principalul factor care a contribuit la relaxarea standardelor de creditare in T1 2021 a fost cresterea concurentei din sectorul bancar (-19,7% procent net),Termenii contractelor de credit de consum care au consemnat modificari in primul trimestru al anului 2021, in sensul relaxarii, au fost scadenta maxima (-19% procent net) si plafonul maxim pentru valoarea creditului (-17% procent net).Institutiile de credit au raportat intr-o proportie semnificativa (89%) cresterea moderata a cererii de credite de consum la nivel agregat si pe segmentul creditelor de consum negarantate cu ipoteci, in timp ce in cazul creditelor de consum cu garantie ipotecara 86% dintre banci au indicat o evolutie constanta a cererii.In ceea ce priveste cardurile de credit, evolutia a fost mixta, peste jumatate dintre institutiile de credit semnaland majorarea moderata a cererii, in timp ce restul institutiilor au raportat fie scaderea (20%), fie mentinerea relativ constanta (22%).Pentru cel de-al doilea trimestru al anului curent, bancile previzioneaza in procent de 75%. pastrarea nemodificata a cererii pentru credite de consum, iar un sfert dintre institutiile respondente mizeaza pe un avans moderat al acesteia.Institutiile de credit au raportat preponderent (68,5%) mentinerea constanta a ratei de respingere a solicitarilor de credit de consum, in timp ce 18% considera ca ponderea creditelor de consum respinse a fost moderat mai mare, iar 13,5% evalueaza raportul ca fiind moderat mai scazut.