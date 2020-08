Costa Rica solicita 1,75 milioane de dolari de la FMI doar pentru a combate criza provocata de epidemia de COVID-19

Presedintele Bancii Centrale din Costa Rica, Rodrigo Cubero, si ministrul Finantelor, Elian Villegas, au trimis o scrisoare directorului general al FMI , Kristalina Georgieva, pentru a solicita "inceperea negocierilor pentru un acord de asistenta financiara pe trei ani in cadrul unui instrument de servicii extinde, in valoare de circa 1,75 miliarde dolari", conform unui comunicat oficial."Acordul ar oferi o ancora politica planurilor noastre de consolidare fiscala pentru perioada necesara in vederea obtinerii unui excedent primar si situarii datoriei pe o clara traiectorie descendenta, in plus fata de faptul ca este necesar pentru a asigura o viguroasa recuperare economica dupa pandemie si o mai buna traiectorie de crestere economica pe termen mediu", se mentioneaza in scrisoarea Guvernului catre FMI.Conform datelor Bancii Centrale, Costa Rica va suferi o cadere a economiei sale de 5% anul acesta ca urmare a crizei provocate de pandemie, in timp ce deficitul fiscal ar putea ajunge la 9% din PIB si datoria la circa 70% din PIB."Acest acord pe termen mediu cu FMI va furniza resurse importante Guvernului Central in conditii favorabile si va permite accesul la resurse financiare aditionale din partea organismelor financiare internationale", a spus ministrul Finantelor.