Cum vor arata economiile mondiale si cea a Romaniei in 2021 si 2022

Economiile mondiale, in perspectiva pozitiva

Economiile dezvoltate sunt asteptate sa inregistreze o crestere medie de 5,1% in acest an, respectiv 3,6% in 2022, in timp ce tarile in curs de dezvoltare vor avea cresteri mai ridicate, de 6,7% in 2021 si 5,0% in 2022.Pentru Zona Euro se estimeaza un avans de 4,4% in 2021, cele mai pronuntate dinamici fiind asteptate in cazul Spaniei (6,4%) si Frantei (5,8%).Economia Germaniei se estimeaza ca va creste cu 3,6% in acest an si cu 3,4% in 2022.Pentru economia romaneasca expertii FMI estimeaza o accelerare a dinamicii economiei la 6,0% in acest an (o imbunatatire de 1,4 puncte procentuale fata de prognoza de toamna), urmata de o temperare pana la 4,8% in 2022 (+1,3 puncte procentuale fata de prognoza de toamna).Conform celor mai recente date publicate de Banca Mondiala (martie 2021) se estimeaza o crestere economica de 3,6% in regiunea Europa si Asia Centrala in anul 2021, respectiv 3,8% in 2022.Desi perspectiva cresterii economice s-a imbunatatit fata de ianuarie cu 0,3 puncte procentuale pentru acest an, cadrul economic ramane caracterizat de provocari, in contextul aparitiei noilor tulpini ale coronavirusului, a incertitudinii politice si a tensiunilor geopolitice.Pentru economia romaneasca se estimeaza o crestere economica de 4,3% in acest an (cu o ajustare de 0,8 puncte procentuale fata de prognoza din luna ianuarie), respectiv 4,1% in 2022.Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a estimat in luna martie 2021 o crestere economica a Zonei Euro de 3,9% in 2021, respectiv 3,8% in 2022, imbunatatind astfel proiectia fata de luna decembrie 2020 (cu 0,3 puncte procentuale pentru 2021 si 0,5 puncte procentuale pentru 2022).In ce priveste principalele state europene, se constata in cazul Spaniei o imbunatatire a cresterii economice estimate pentru acest an - pana la 5,7% (+ 0,7 puncte procentuale). Totodata, si pentru economia Germaniei prognozele au fost ajustate pozitiv: 3,0% in 2021 (+0,2 puncte procentuale), respectiv 3,7% pentru 2022 (+0,4 puncte procentuale).De asemenea, estimarile pentru SUA au fost revizuite in sus, cu peste 3 puncte procentuale, pana la 6,5% in acest an.Conform prognozei de iarna a Comisiei Europene (februarie 2021), PIB -ul la nivelul UE esteestimat sa creasca pana la 3,7% in acest an si sa accelereze pana la 3,9% in 2022.In ceea ce priveste Zona Euro, se estimeaza o rata de crestere de 3,8% atat pentru 2021, cat si pentru anul urmator. Cu toate ca fata de prognoza de toamna proiectiile de crestere pentruacest an au fost ajustate in jos pentru majoritatea economiilor, se estimeaza ca PIB va ajunge la nivelul anterior crizei pana la mijlocul anului 2022, in medie, atat in UE, cat si in Zona Euro.In ansamblu, se estimeaza ca PIB global (non-UE) va avansa cu 5,2% in 2021 si 3,8% in2022. Comparativ cu prognoza de toamna, perspectiva s-a imbunatatit pentru majoritateaeconomiilor avansate si pentru economiile in curs de dezvoltare din Asia, insa a ramas inmare parte neschimbata pentru celelalte regiuni.Totodata, prognozele se bazeaza pe ipoteza ca, la nivel global, masurile de izolare vor ramane in vigoare pe parcursul anului 2021, cu o tendinta de relaxare in a doua parte a anului in economiile avansate si ceva mai tarziu in economiile in curs de dezvoltare, in functie de cresterea numarului de vaccinari.In Zona Euro, inflatia a atins 0,3% in 2020, fiind estimata la 1,4% in 2021, urmand sa scadamarginal pana la 1,3% in 2022, pe seama estomparilor presiunilor inflationiste generate depandemie.