Trei giganti din industria energiei vor sa dezvolte un urias parc eolian in Marea Nordului

Potrivit unui comunicat, companiile vor lucra impreuna la prezentarea unei propuneri autoritatilor din Norvegia pentru proiectul care ar fi situat intr-o zona cunoscuta sub numele de Sorlige Nordsjo II.Pal Eitrheim, vicepresedintele executiv al Equinor pentru noi solutii energetice, a descris Marea Nordului ca fiind "printre cele mai bune resurse eoliene din lume"."Un parc eolian de mari dimensiuni la Sorlige Nordsjo II ar putea juca un rol cheie in extinderea Marii Nordului ca centru energetic offshore si ar putea crea noi oportunitati industriale pentru Norvegia ca natiune energetica", a adaugat el.Cel mai mare actionar al Equinor, cunoscut anterior sub numele de Statoil, este statul norvegian.Un jucator semnificativ in industria petrolului si gazelor, grupul a cautat, de asemenea, sa isi diversifice portofoliul pentru a include surse regenerabile. Printre altele, Equinor este un sustinator cheie al parcului eolian Dogger Bank, un proiect eolian major in largul coastelor din nord-estul Angliei.In iunie 2020, autoritatile norvegiene au deschis doua zone in Marea Nordului - Sorlige Nordsjo II si o alta numita Utsira Nord - pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie offshore.In practica, acest lucru permite partilor interesate sa prezinte cereri de licenta pentru proiecte de energie regenerabila.Deschiderea a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2021.Impreuna, Sorlige Nordsjo II si Utsira Nord "permit dezvoltarea" a 4.500 de megawati de energie eoliana, potrivit guvernului norvegian.Equinor, RWE si Hydro REIN, o filiala a firmei industriale Hydro, nu au dezvaluit dimensiunea proiectului lor, in anuntul de miercuri.Desi este asociata de mult timp cu petrolul si gazele naturale, situatie care pare ca va continua in viitorul previzibil, Marea Nordului devine, de asemenea, un hub pentru energia eoliana offshore. Pe langa proiecte precum Parcul Eolian Dogger Bank, gazduieste deja mari instalatii eoliene offshore, cum ar fi turbina 174, Hornsea One de 1,2 gigawati. CCompania energetica daneza Orsted afirma ca Hornsea One acopera o suprafata de aproximativ 407 kilometri patrati si este capabila sa alimenteze "cu mult peste un milion de case din Regatul Unit".Marti, operatorul portuar Forth Ports a anuntat planuri pentru "un hub de energie regenerabila" la portul Leith din Scotia. Centrul propus, care ar fi sustinut cu 40 de milioane de lire sterline (56,55 milioane de dolari) de investitii private, ar trebui sa acopere 175 de acri, daca va fi construit.Potrivit sustinatorilor proiectului, acesta ar oferi "o dana marina pe malul raului capabila sa gazduiasca cele mai mari nave de instalare eoliana offshore din lume".