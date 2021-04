Goldman Sachs prevede redresarea economica a SUA, in ciuda temerilor privind cresterea inflatiei

puternica redresare economica a SUA, punand acest fapt, in principal, pe seama cresterii numarului de angajari, relateaza Business Insider Economistul sef al Goldman Sachs , Jan Hatzius, a declarat ca economia ar trebui sa creasca cu 7,2% in 2021, dupa ce s-a contractat cu 3,5% in 2020.Hatzius a adaugat ca Goldman se asteapta ca economia SUA sa creasca rapid in prima jumatate a acestui an, in mare masura datorita pachetului de stimulare anuntat de presedintele Joe Biden de 1,9 trilioane de dolari. Prevederile Goldman privind indicele de crestere economica a SUA in 2021 semnaleaza o crestere cu 7,2% in 2021, dupa scaderea cu 3,5% in 2020. Se asteapta apoi la o crestere de 4,9% in 2022.De asemenea, acesta a precizat ca nu este prea ingrijorat de inflatie , deoarece somajul scazut ar trebui sa incetineasca cresterea preturilor.Goldman a prezis ca inflatia americana de baza va ramane "mult sub obiectivul Fed de 2%, in concordanta cu o economie care ramane mult sub ocuparea fortei de munca complete".Citeste si: Titlurile de stat Tezaur au ajuns mai profitabile decat depozitele bancare Economia SUA a adaugat 916.000 de locuri de munca (excluzand fermierii) in martie, potrivit datelor prezentate vineri, 2 aprilie, de Biroul Statisticilor Municii - cu mult peste asteptarile economistilor, de 660.000.Previziunile sigure de crestere economica si indicii bursieri de pe Wall Street nu par sa tempereze insa ingrijorarea unor investitori cu privire la faptul ca inflatia ar putea incepe sa creasca brusc, ducand la incapacitatea Sistemului Federal de Rezerve al SUA (n.red - agentie guvernamemntala independenta, echivalentul unei banci centrale nationale in restul lumii) de a sprijini economia.Potrivit Market Watch , una dintre problemele importante pe care va trebui sa le rezolve SUA, pe masura ce isi revine din criza coronavirus este lipsa de aprovizionarii cu marfa. Acest lucru face mai dificil pentru companii sa produca suficiente bunuri si servicii pentru a tine pasul cu cresterea cererii. Rezultatul: preturile cresc si provoaca ingrijorari de lunga durata cu privire la inflatie.Citeste si: ANALIZA Pandemia a fost mana cereasca pentru companiile din biotehnologie Raportul guvernului cu privire la inflatia preturilor angro, numit indicele preturilor de productie , este intotdeauna primul barometru al preturilor care apare in fiecare luna. Datele PPI, care urmeaza sa fie publicate vinerea viitoare, sunt prognozate sa urce cu 0,5% in martie, ceea ce ar fi a treia crestere puternica la rand. O astfel de crestere ar impinge rata inflatiei angro in ultimele 12 luni pana la 3,8% - o valoare maxima de 10 ani."Asteptati-va ca inflatia sa depaseasca in curand obiectivul mediu pe termen lung al Fed de 2% si sa ramana acolo o perioada extinsa", a spus Joel Naroff, analist la Naroff Economic Advisors.Desi este departe de a fi o certitudine, "recunoastem cu siguranta riscul crescut al inflatiei pe termen mediu si ii sfatuim pe clienti sa isi regandeasca pozitia in acest sens", a declarat si Andrew Zurawski, director asociat in echipa de cercetare a Willis Towers Watson din Hong Kong.