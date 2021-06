Oamenii de afaceri straini incep sa reinvesteasca in Romania fara sa mai tina cont de pandemie

Investitiile straine directe revin in Romania

Pandemia provocata de COVID-19 a afectat investitiile straine directe (ISD) in intreaga lume.In 2020, investitorii au fost interesati de modul in care a fost gestionata pandemia in tarile de destinatie, pe langa stabilitatea sociala si politica, oferta de forta de munca si competitivitatea tarii in materie de costuri."Romania a inregistrat cea mai mare crestere a PIB -ului din Uniunea Europeana in primul trimestru al anului 2021, insa provocarea nu este inca depasita. Pandemia a avut un impact puternic asupra tendintelor economice globale, provocand modificari ale planurilor investitionale si schimband factorii pe care liderii de afaceri ii iau in considerare atunci cand evalueaza destinatiile de investitii. Pentru a genera o crestere economica durabila si sanatoasa, Romania trebuie sa fie perceputa ca o destinatie de investitii stabila si atractiva", spune Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY Romania si Moldova si Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrala si de Sud-Est si Regiunea Asiei Centrale.Pentru 2021, cea mai mare parte a investitorilor sondati (75%) au declarat ca planurile lor de investitii nu mai sunt influentate de pandemia provocata de COVID-19, iar cinci mari orase (Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Brasov, Iasi) reprezinta destinatia pentru aproape 70% dintre toate proiectele ISD ale acestui an.In urmatoarele 12 luni, 66% dintre investitorii sondati planuiesc sa infiinteze sau sa isi extinda operatiunile din Romania (peste media europeana de 41%), fata de doar 27% in 2020.Pe termen lung, 41% dintre investitori considera ca atractivitatea Romaniei va creste dupa pandemie, iar principalele prioritati ar trebui sa fie: sprijinirea IMM-urilor (36%), incurajarea politicilor si atitudinilor de protectie a mediului (33%) si cresterea calitatii produselor si a valorii adaugate a serviciilor (31%).