Lebedele negre si dezastrele economice

In secolul al XVI-lea, termenul de "lebada neagra" era folosit in inalta societate din Londra, pentru a descrie ceva total imposibil. In anul 1697 insa, un explorator olandez a descoperit ca lebedele negre chiar existau undeva in vestul Australiei, ceea ce i-a lasat perplecsi pe englezi si i-a fortat mai apoi sa abandoneze termenul.

De curand el a patruns in limbajul economistilor, in urma publicarii in 2007 a cartii lui Nicholas Taleb. De data aceasta "lebada neagra" inseamna un eveniment exceptional, cu mare impact asupra omenirii, dar care este extrem de greu de prevazut.

Dupa izbucnirea crizei financiare din 2008, Taleb si-a extins teoria, fixandu-se mai putin pe felul in care pot fi prevazute acest tip de evenimente, dar mai ales pe modul in care sistemele economice trebuiesc construite pentru a face fata acestor situatii. Am sa ma opresc scurt asupra primelor trei concluzii trase de Taleb si care cred ca ele se aplica foarte bine situatiei din Romania.

1. Ceea ce este fragil trebuie sa cedeze repede si nu trebuie lasat sa creasca, fiindca altfel va produce pagube enorme. Cu cateva saptamani in urma, un oficial cu o reputatie destul de buna pana acum, a declarat ca marea crestere economica pe care a avut-o Romania in ultimii ani a fost defapt "nesustenabila" deoarece s-a datorat investitiilor externe in imobiliare.

Intarzierea cu care aceasta declaratie a fost facuta este grava si cred ca afecteaza negativ criza romaneasca, ba mai mult, ar putea sa intarzie iesirea din recesiune.

Faptul ca nimeni din ministerele Finantelor, Economiei, Dezvoltarii, etc., nu a observat aceasta pana acum, ba mai mult, cumpararea de locuinte la preturi exagerate a fost incurajata prin diverse programe si actiuni, este ingrijorator.

2. Pierderile nu trebuiesc socializate, iar castigurile nu trebuiesc privatizate. Aceasta idee este pe cat de simpla, pe atat de adevarata. Nu poporul trebuie sa plateasca pentru daunele produse de o guvernare paguboasa, iar bogatii nu trebuie sa devina si mai bogati la iesirea din criza, insa dupa cum decurg lucrurile, se pare ca si acest principiu va fi incalcat.

3. Soferul care conduce un autobuz plin cu copii si face un accident, nu trebuie sa mai conduca vreodata.

Nu ma voi referi aici la o singura persoana ci la o intreaga pleiada de politicieni, la aceia care din interese personale sau din crasa incompetenta, vedeau economia duduind desi criza se pornise deja in Vest, afirmau ca pe noi criza ne va ocoli, promiteau salarii mari bugetarilor, pentru ca scurt timp dupa aceea sa le taie. Nici unul dintre acesti oameni nu ar trebui sa mai fie in ziua de azi in guvern.

Desigur, e greu sa te astepti ca o societate care s-a aflat jumatate de secol in negura comunista, sa produca o multime de "vazatori de lebede negre", dar sunt convins ca exista totusi oameni care inteleg problemele economice mai bine decat navigatorii maritimi, hidrotehnicienii si absolventii de la Stefan Gheorghiu care s-au aciuit in guvernele Romaniei din ultimii 20 de ani.

Mai cred si in faptul ca exista inca oameni care si-ar asuma raspunderi importante si le-ar duce la buna indeplinire, doar pentru binele poporului si nu pentru acela al grupurilor de interese care de doua decenii se infrupta din resursele tarii si din realizarile poporului.

Oamenii aceia sunt printre noi, numai ca trebuie sa ii si vedem, sa ii promovam, sa ii votam si sa ii sustinem.

