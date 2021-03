Suntem mai liberi economic decat ne plangem de mila

Libertatea corporativa

Libertatea comertului

Ponderea impozitelor

Cheltuieli guvernamentale

Stabilitate monetara

Libertatea investitiilor

Dereglementarea financiara

Protejarea proprietatii private

Combaterea coruptiei

Liberalizarea muncii

Mircea Cosea este doctor in stiinte economice, profesor universitar la ASE Bucuresti.

De aceasta "nemultumire" sufera si analiza starii de libertate economica pe care o ofera economia romaneasca business-ului autohton si strain.Au devenit unplangerile patronatelor din acest punct de vedere. Nu exista nicio intalnire oficiala sau macar o masa rotunda unde reprezentantii business-ului sa nu-si arate nemultumirea fata de nivelul de libertate economica existent, mergand pana la amenintarea ca isi vor muta afacerile in Bulgaria unde ar exista un grad mai mare de libertate. Analiza economica profesionista este si ea de parere ca statul roman nu lasa indeajuns de liber mediul economic. Se condamna mai ales excesul de birocratie si labirintul administrativ.Evident, statul roman este super birocratizat, greoi si de multe ori lipsit de curajul trecerii la reforme radicale in domeniul modernizarii structurii administrativ teritoriale, dar asta nu inseamna ca nu s-au facut si nu se fac progrese importante in directia cresterii nivelului de liberalizare si democratizare a mediului economic.Paradoxal, aceste progrese sunt vazute si remarcate de altii si nu de noi.In acest sens, este interesant de semnalat un studiu publicat la 7.02.2021 de catre IREF Paris -- sub semnatura luiintitulatIata maniera in care analiza IREF caracterizeaza situatia tarilor central si est europene din punctul de vedere al indicatorilor libertatii economice:"Fostele tari din Europa de Est, numite "democratii populare" sub comunism, se remarca in ultimii ani printr-o dezvoltare economica si modernizare pe care analistii occidentali le considera chiar un adevarat boom economic.Dupa ce au experimentat totalitarismul comunist, tarile estice s-au grabit sa-si elibereze tara si economia, inregistrand succese rapide si notabile in comparatie cu multe alte tari ale lumii.Indicele libertatii economice , creat in 1995 desi, este un instrument excelent pentru masurarea libertatii oferite actorilor economici. Acesta ia in considerare o serie de indicatori, de la nivelul cheltuielilor publice la respectarea proprietatii private, a sanatatii fiscale si a eficacitatii justitiei".Definitia din 2008 aeste: Cea mai inalta forma de libertate economica asigura un drept absolut la proprietate privata, permite libertatea totala de circulatie a angajatilor, a capitalului si a proprietatii, precum si o absenta totala a constrangerilor asupra libertatii economice, cu exceptia cazului de protectie sau mentinere a libertatii in sine.Indicele clasifica natiunile pe zece criterii generale de libertate economica bazate pe statistici de la Banca Mondiala, FMI si Economist Intelligence Unit.Astfel:Punctajul total reprezinta media aritmetica a acestor zece indicatori, fiecare dintre acestia fiind evaluat de la 0 la 100, unde 100 reprezinta libertate maxima."Conform acestui punctaj, Estonia este una dintre cele mai libere tari din Europa si chiar din lume, cu pozitia a 10-a in acest clasament (2020). Cehia este pe locul 23, devanseaza Germania pe locul 27. Franta, pe de alta parte, este pe locul 64..., mult in spatele Romaniei pe locul 38, iar Polonia pe locul 46.Exista un efort real de liberalizare a economiei in Europa de Est . Cand comparam indicii libertatii economice, descoperim cu usurinta ca tarile din Est au o dinamica care o depaseste pe cea a unor tari occidentale, chiar si Germania."In tabelul urmator, ca si pentru urmatoarele, apar in rosu cele mai rele doua clasamente, si in verde cele mai bune doua.Indicele libertatii economice si evolutia sa Sursa: https://www.heritage.org/index/heatmap In timp ce unele natiuni s-au deschis mai devreme reformelor liberale dupa anii comunisti, cum sunt Estonia si Republica Ceha, altele au avut anumite intarzieri dar au recuperat pe parcursul ultimului deceniu.Acest lucru este valabil in special pentru Polonia si Romania, care au trecut de Franta in clasament si sunt aproape de Germania."Polonia si Romania sunt cele doua tari care au inregistrat cea mai mare liberalizare a economiei intre 2009 si 2020".Libertatea promoveaza cresterea economica si scaderea somajului.Rata de crestere a PIB real si evolutia acestuia in raport cu evolutia indicelui libertatii economice Surse: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:%C3%89volution_du_PIB_r%C3%A9el,_2009-2019_FP2020.png In Romania si Polonia, indicele libertatii crescand cu peste 6 puncte in ultimii zece ani, inregistreaza o crestere medie de peste 3% pe an in aceeasi perioada.Somajul, care este relativ scazut in Europa de Est, este, de asemenea, un indicator superior in comparatie cu tarile din sudul Europei.Comparatie intre rata somajului si indicele libertatii economice Surse: https://fr.countryeconomy.com/marche-du-travail/chomage; "O examinare detaliata a indicatorilor indicelui libertatii economice ne ofera explicatia acestor situatii: libertatea comerciala foarte importanta (86,4), precum si libertatea investitiilor (80,0), si nivelul relativ scazut de impozitare (remarcat 79,9, un scor foarte bun). In schimb, in Franta, aceiasi indicatori sunt 81.4, 75.0 si, respectiv, 48.8 (foarte aproape de iad fiscale!).Libertatea economica permite, de asemenea, un stat bine gestionat si, prin urmare, o datorie mica. Tarile estice au inteles acest lucru, iar datoria lor este scazuta in comparatie cu cea a Frantei, Italiei sau Spaniei".In tabelul urmator, se observa ca cele doua tari cu cea mai mica performanta a datoriei sunt, de asemenea, cele doua tari cu cel mai mare indice al libertatii economice si, dimpotriva, ca tarile cele mai indatorate sunt, de asemenea, cele cu cea mai scazuta libertate economica.Comparatia dintre datoria publica si indicele libertatii economice Sursa:Poate ca studiul prestigiosului Institut francez -citat mai sus- va mai atenua pesimismul si negativismul analistilor romani. Desigur, mai sunt multe de facut si nu este cazul unui entuziasm debordant dar ce este al cezarului este al cezarului si trebuie apreciat: Romania a facut progrese.