Ministrul Economiei, Virgil Popescu: Este strigator la cer ce s-a intamplat, am ajuns sa importam energie

"Energia este o alta zona strategica a Romaniei si nu cred ca se pune problema sa nu putem construi noi capacitati de productie , sa trecem de pe carbune pe gaze, noi capacitati regenerabile de producere a energiei electrice. In ultimii 10 ani nu s-a construit absolut nimic, nicio capacitate noua de producere a energiei electrice in Romania. Este strigator la cer ce s-a intamplat si am ajuns sa importam energie. Acest lucru trebuie sa inceteze si trebuie sa ne apucam de treaba. Sunt SF-uri, ma refer la studii de fezabilitate, in derulare si o sa vedeti ca incep efectiv de anul viitor constructiile de noi capacitati de energie electrica", a spus Virgil Popescu.Ministrul Popescuam a subliniat ca va impinge toate companiile de la spate, fie ca sunt de stat sau private, sa realizeze aceste investitii, deoarece exista bani pentru energie, inclusiv pentru reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda."Eu cat timp voi fi ministru ma voi ocupa ca acest lucru sa se intample. Voi impinge toate companiile de la spate, fie ca sunt din portofoliul nostru, fie ca sunt private, sa realizeze aceste investitii. Avem bani pentru energie, inclusiv pentru Cernavoda exista bani, si o sa vedeti in curand ceea ce am promis ca se va intampla: vom continua constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda. Romania are nevoie de reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda. Sunt lucruri in derulare despre care nu putem vorbi in momentul de fata, dar cand o sa putem vorbi, o sa vorbim si o sa spunem exact cum au fost lucrurile si ce vrem sa facem, cum am reusit sa ajungem la nivelul acela si cand le vom finaliza, evident", a spus Popescu.