Avertisment BNR: Pericolul cresterii preturilor nu trebuie omis

"Cred ca pericolul inflationist nu trebuie omis. In aceasta perioada este real, importam inflatie. Preturile internationale la marfuri au crescut semnificativ insa trebuie sa spun ca facem ceea ce facem de obicei. Banca Nationala este la datorie. Suntem atenti asa cum ne stiti. Acest proces ar putea fi tranzitoriu, ar putea fi de moment sau ar putea avea un caracter mai degraba permanent", a declarat Cristian Popa.Potrivit lui, BNR, are o raspundere mare in fata cetatenilor, aceea de a prezerva puterea de cumparare a monedei nationale."Avem mandatul de stabilitate a preturilor. Cred insa ca este prematur sa spunem mai mult la acest moment, decat ca stam alaturi de mandatul nostru, ca vom fi cerebrali, rationali, ca si pana acum si cred ca am aratat ca putem face asta. Cred ca suntem intr-o pozitie buna. Atata timp cat subiectul inflatie a revenit pe tapetul discutiilor publice, cred ca noi suntem intr-o pozitie buna si cred ca nu am exagerat anul trecut cand ne-am limitat cu reducerile de dobanda", a declarat Cristian Popa.Acesta este increzator ca recuperarea a pierderii de PIB din 2020 va avea loc anul acesta.Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS).