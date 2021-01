Preturile petrolului au atins maxime ale ultimelor 11 lunii, ignorand tulburarile din Statele Unite

Cotatia petrolului Brent a urcat cu 28 de centi, la 54,58 dolari pe baril, dupa ce a atins in timpul tranzactiilor 54,90 dolari pe baril, nivel care nu a mai fost atins de dinainte de prima carantina pentru Covid-19 din Occident.Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, a avansat cu 30 de centi, la 50,93 dolari pe baril, in timpul tranzactiilor urcand pana la 51,28 dolari pe baril.Miercuri, sustinatori violenti ai presedintelui american Donald Trump au patruns cu forta in Capitoliu, dupa ce acesta le-a cerut sa protesteze fata de validarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale. Cotatiile petrolului au scazut pentru scurt timp din cauza evenimentului.Preturile petrolului au fost sustinute in aceasta saptamana de angajamentul Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de petrol din lume, de a reduce productia cu o cantitate suplimentara de 1 milion de barili pe zi, in februarie si martie.Analistii UBS si-au marit estimarea privind pretul petrolului brent la 60 de dolari pe baril la jumatatea acestui an, citand ca motiv masura Arabiei Saudite.