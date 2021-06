OMT: Radiografia turismului international dupa pandemie. Trei scenarii, unul mai pesimist decat celalalt

Turismul depinde de rata de vaccinare

Pierderi de 1,7 - 1,8 trilioane de dolari in 2021

Trei scenarii, unul mai pesimist decat celalalt

Urmatoarele doua scenarii

Pierderi mai grave decat se astepta anterior

Potrivit raportului, turismul international si industriile adiacente au suferit pierderi de 2,4 miliarde de dolari in 2020, iar o pierdere similara s-ar putea produce si anul acesta. Cu toate acestea documentul mai noteaza ca revenirera turismului depinde in mare masura de nivelul de vaccinare in randul populatiei la nivel global."Lumea are nevoie de un efort global de vaccinare care sa protejeze lucratorii, sa atenueze efectele sociale adverse si sa ia decizii strategice in ceea ce priveste turismul, luand in considerare potentialele schimbari structurale", a declarat secretarul general interimar al UNCTD, Isabelle Durant.Pe de alta parte, secretarul general al Organizatiei Mondiale a Turismului, Zurab Pololikashvili, este de parere ca turismul este o linie de salvare pentru milioane de oameni si avansarea vaccinarii pentru a proteja comunitatile si a sprijini relansarea in siguranta a turismului este esentiala pentru recuperarea locurilor de munca si generarea resurselor necesare, in special in tarile in curs de dezvoltare."Tarile in curs de dezvoltare sunt afectate de inechitatea vaccinurilor. Vaccinarile COVID-19 sunt mai pronuntate in unele tari decat in altele, se arata in raport, iar pierderile din turism sunt reduse in majoritatea tarilor dezvoltate, dar se inrautatesc in tarile in curs de dezvoltare. Ratele de vaccinare COVID-19 sunt inegale intre tari, variind de la sub 1% din populatie in unele tari la peste 60% in alte tari", a declarat oficialul OMT.Conform raportului, lansarea asimetrica a vaccinurilor mareste efectul loviturii economice pe care turismul a suferit-o in tarile in curs de dezvoltare, deoarece acestea ar putea reprezenta pana la 60% din pierderile globale ale PIB-ului.Se asteapta ca sectorul turistic sa isi revina mai repede in tarile cu rate de vaccinare ridicate, cum ar fi Franta, Germania, Elvetia, Regatul Unit si Statele Unite, se arata in raport.Dar expertii nu se asteapta la o revenire la nivelurile de sosire a turistilor internationali pre-COVID-19 pana in 2023 sau mai tarziu, OMT.Principalele bariere sunt restrictiile de calatorie, limitarea incetinita a virusului, increderea scazuta a calatorilor si un mediu economic slab. Se asteapta o pierdere de pana la 1,8 trilioane de dolari in 2021.O revenire in turismul international este de asteptat in a doua jumatate a acestui an, dar raportul UNCTAD arata inca o pierdere intre 1,7 trilioane de dolari si 2,4 trilioane de dolari in 2021, comparativ cu nivelurile din 2019.Rezultatele se bazeaza pe simulari care surprind doar efectele reducerii turismului international, nu pe politici precum programele de stimulare economica care pot atenua impactul pandemiei asupra sectorului.Raportul evalueaza efectele economice ale trei scenarii posibile - toate reflectand reduceri ale sosirilor internationale - in sectorul turistic in 2021.Primul, proiectat de OMT, reflecta o reducere de 75% a sosirilor de turisti internationali - cea mai pesimista prognoza, cu privire la reducerile turistice observate in 2020.In acest scenariu, o scadere a incasarilor turistice globale de 948 miliarde de dolari determina o pierdere a PIB-ului real de 2,4 trilioane de dolari, o crestere de doua ori si jumatate. Acest raport variaza foarte mult de la o tara la alta, fatorul multiplicator diind de 3 sau 4. Acesta este un multiplicator si depinde de legaturile din sectorul turistic, inclusiv somajul fortei de munca necalificate, potrivit raportului.De exemplu, turismul international contribuie cu aproximativ 5% din PIB in Turcia, iar tara a suferit o scadere de 69% a turistilor internationali in 2020. Scaderea cererii de turism a tarii este estimata la 33 de miliarde de dolari, ceea ce duce la pierderi in sectoare strans legate, precum produse alimentare, bauturi, comert cu amanuntul, comunicatii si transport.Scaderea totala a productiei Turciei este de 93 de miliarde de dolari, de aproximativ trei ori mai mare decat socul initial. Numai declinul turismului contribuie la o pierdere reala a PIB de aproximativ 9%. Aceasta scadere a fost partial compensata de masuri fiscale de stimulare a economiei.Al doilea scenariu reflecta o reducere cu 63% a sosirilor de turisti internationali, o prognoza mai putin pesimista a OMT.Iar cel de-al treilea scenariu, formulat de UNCTD, ia in considerare ratele variate ale turismului intern si regional in 2021.Presupune o reducere de 75% a turismului in tarile cu rate de vaccinare scazute si o reducere de 37% in tarile cu rate de vaccinare relativ ridicate, in mare parte dezvoltate tari si unele economii mai mici.Potrivit raportului, reducerea turismului determina o crestere a somajului cu 5,5% a fortei de munca necalificate in medie, cu o variatie ridicata de la 0% la 15%, in functie de importanta turismului pentru economie.Munca reprezinta aproximativ 30% din cheltuielile cu serviciile turistice atat in economiile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare. Barierele de intrare in sector, care angajeaza multe femei si tineri angajati, sunt relativ scazute.In iulie anul trecut, UNCTD a estimat ca o oprire de patru pana la 12 luni in turismul international ar costa economia globala intre 1,2 si 3,3 miliarde de dolari, inclusiv costurile indirecte. Dar pierderile sunt mai grave decat se astepta anterior, intrucat chiar si cel mai rau scenariu proiectat de UNCTD anul trecut s-a dovedit a fi optimist, calatoriile internationale fiind inca scazute la mai mult de 15 luni de la inceperea pandemiei.Conform OMT, sosirile de turisti internationali au scazut cu aproximativ 1 miliard sau 73% intre ianuarie si decembrie 2020. In primul trimestru al anului 2021, Barometrul Mondial al Turismului indica un declin de 88%.Tarile in curs de dezvoltare au suportat cel mai mare impact al pandemiei asupra turismului. Au suferit cele mai mari reduceri ale sosirilor de turisti in 2020, estimate intre 60% si 80%.Cele mai afectate regiuni sunt Asia de Nord-Est, Asia de Sud-Est, Oceania, Africa de Nord si Asia de Sud, in timp ce cele mai putin afectate sunt America de Nord, Europa de Vest si Caraibe.