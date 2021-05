Romania are crestere economica peste masura, dar care vine cu inflatie sporita

"Eu zic ca tot ce a fost mai complicat a trecut, este adevarat ca exista aceste ajustari, dupa aceasta perioada, si fiecare economie rezista mai bine sau mai putin bine. Din punctul nostru de vedere, cum se vad lucrurile pentru noi, nu e numai ca o spun eu, cam toate institutiile internationale, agentiile de rating si-au revizuit estimarile pentru Romania, toate in crestere. Deci arata ca economia va creste anul acesta peste asteptari, intre 6% si 9% sunt estimarile. Deci, sunt estimari mari, avem Goldman Sachs care spune 9%, altii care spun cam 6%, deci acolo suntem fata de ceea ce aveam la inceputul anului", a declarat Florin Citu la Radio Guerrila.Potrivit premierului, este normal sa fie si cateva probleme, de exemplu in privinta inflatiei, pentru ca au fost probleme de oferta pe preturile la energie"."De acolo iti vin aceste socuri. Specialistii spun socuri tranzitorii, adica sunt socuri care au un efect pe termen scurt. La ce ma uit eu, exista foarte multe resurse in economie, in ceea ce priveste resurse nefolosite, care-ti permit sa mergi in perioada urmatoare, sa cresti fara sa ai presiuni pe inflatie . Este putin mai tehnic, dar asta inseamna ca avem loc de crestere fara presiuni inflationiste si in Romania si evident ca si la nivel global. Veti vedea, de obicei, dupa o astfel de perioada, daca ne uitam ce s-a intamplat in 1918-1920, a urmat o perioada de boom economic importanta", a declarat Citu.Pe de alta parte, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare , spune ca estimarea de crestere economica pentru 2021 a fost revizuita de la 4,3% la 5%.Estimarea a fost aliniata cu prognoza Comisiei Europene. In ultimele trei trimestre, Romania a inregistrat o crestere economica superioara mediei europene, care a condus la o revenire aproape integrala din contractia generata de pandemia Covid-19.In primul trimestru din acest an, Romania a avut cea mai mare crestere economica din UE, de +2,8% fata de trimestrul anterior, crestere determinata de redresarea industriei, dinamica pozitiva a constructiilor, comertului si a sectorului IT, precum si volumul crescut al investitiilor publice si extinderea masurilor de sprijin, in special cele orientate catre intreprinderile mici si mijlocii."In acest context, am revizuit estimarea de crestere economica pentru anul curent de la 4,3%, asa cum am prognozat la momentul constructiei bugetului, la 5%, estimare care este aliniata cu prognoza Comisiei Europene. Rezultatele obtinute pana acum ne dau incredere ca obiectivele si traiectoria de consolidare fiscal-bugetara pana in 2024, pe care ni le-am asumat la momentul constructiei bugetare, sunt valide. In acelasi timp, este nevoie de prudenta si disciplina pentru atingerea obiectivelor propuse", a sustinut Nazare.Conform unui studiu recent al Bruegel, prezentat in cadrul sesiunilor de lucru ECOFIN, cresterea reala cumulativa a produsului intern brut in perioada 2019 - 2023 de 10,8% plaseaza Romania pe locul al doilea in randul statelor membre, cu 6,7 puncte procentuale mai mare decat media europeana.