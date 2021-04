Romania a inregistrat, anul trecut, printre cele mai mari deficite guvernamentale din UE

Eurostat arata, in cazul nostru, ca deficitul guvernamental s-a dublat, urcand de la 46,243 miliarde de lei (sau 4,4% din PIB ) in 2019, pana la 97.632 miliarde de lei (9,2% din PIB) in 2020. Aceasta in conditiile in care cheltuielile guvernamentale au crescut de la 36,2% din PIB pana la 42,4% din PIB, in timp ce veniturile au crescut de la 31,8% din PIB pana la 33,1% din PIB.In ceea ce priveste Romania, datoria guvernamentala a crescut de la 373,497 miliarde de lei, sau 35,3% din PIB, in anul 2019, pana la 499,153 miliarde de lei, sau 47,3% din PIB, in 2020.Cele mai mari valori de defici guvernamental la nivel de UE au fost inregistrate in Spania (11% din PIB), Malta (10,1% din PIB), Grecia (9,7% din PIB), Italia (9,5% din PIB), Belgia (9,4% din PIB), Franta si Romania (ambele cu un deficit de 9,2% din PIB).Pe de alta parte, Danemarca a fost singura tara membra UE care in 2020 a avut un deficit guvernamental mai mic de limita de 3% din PIB prevazuta in Pactul de stabilitate si crestere.La nivelul Uniunii Europene, deficitul guvernamental a crescut exploziv, pana la 6,9% din PIB in 2020, de la un deficit de 0,5% din PIB in 2019, in timp ce in zona euro cresterea a fost una de la 0,6% din PIB pana la 7,2% din PIB.De asemenea, in 2020 comparativ cu 2019, a avut loc si o crestere semnificativa a datoriei guvernamentale, de la 77,5% din PIB pana la 90,7% din PIB in cazul Uniunii Europene si de la pana la 83,9% din PIB pana la 98% din PIB in cazul zonei euro. Jumatate din tarile UE (14 din 27 de state membre) aveau la finele anului trecut o datorie guvernamentale mai mare de 60% din PIB.