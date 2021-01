Cum vaccinam economia?

In strategiile de competitivitate toate sectoarele economice sunt esentiale. Cand alocam bani pentru investitii, listele au sute de proiecte pentru ca toate sunt importante. Nici mediul privat nu a fost foarte intelept in aceasta privinta, pentru ca, daca este sa fim sinceri, politicienii au reactionat mereu la presiunea diverselor sectoare. Toate, evident, la fel de importante. In cazul vaccinarii, lucrurile imi imaginez ca nu vor sta radical diferit.Problemele de optimizare nu sunt niciodata simple. Sa recunoastem ca este si natura unei economii moderne, cu toata complexitatea ei, ca toate industriile sunt intr-un fel sau altul importante.Poate ca solutia este sa schimbam unghiul de abordare. Sa nu ne uitam la industrii, ci la tipare sau tipologii ale muncii. Cu cat interactionezi cu mai multi oameni si esti expus, cu atat sa fii mai sus pe lista de prioritati, fie ca lucrezi intr-un supermarket, la banca sau la piata.O alta abordare este sa ne privim in oglinda si sa fim realisti. Romania nu are birocratie ca in Germania si date publice ca in Regatul Unit. E greu sa faci reglaje fine cu fierastraul. Nu mai bine ne concentram noi sa vaccinam cat mai repede cat mai multi oameni fara sa ne pierdem in detalii poate nu atat de semnificative?Dincolo de ordinea in care vaccinam oamenii activi din economie, am auzit si alte feluri de idei, poate bine intentionate, dar in opinia mea toate usor trasnite. Doua au iesit in evidenta."Sa fie obligatoriu vaccinul pentru angajati" - las la o parte problemele de natura legala si constitutionala, dar oare chiar vrem sa fortam oamenii conditionandu-le veniturile de vaccin? Nu ma intelegeti gresit, ma voi vaccina cu prima ocazie. Sunt un copil al Iluminismului si Revolutiei Stiintifice. Dar este oare intelept sa obligam? Obiectivul final al politicii publice trebuie sa fie ca oamenii sa inteleaga, sa constientizeze si sa accepte ca nu este nimic periculos in a te vaccina. Fortandu-i sa aleaga intre loc de munca si vaccin nu cred ca-i vom indemna la reflectie, dimpotriva."Stimulente financiare pentru angajatii care se vaccineaza" - companiile platesc munca si performanta, iar eu nu vad cum si-ar putea recompensa angajatii pentru ca se vaccineaza, oricat de important este acest vaccin. Ce urmeaza? Pana la urma ne vom trezi ca angajatii vor cere stimulente financiare pentru orice comportament benefic pentru colectiv, ca se spala pe dinti si vin cu haine curate la birou. Desi suna ca o solutie profund pro-piata, nu cred ca este. Companiile ar putea oferi alte tipuri de beneficii, de exemplu concediu medical in plus pentru cei care se vaccineaza, ca o recompensa pentru ca au grija de sanatatea lor si a celor din jur. La nivelul acesta de granularitate, insa, rezultatele vor fi modeste. Cash is king, vorba aliatilor nostri.Citeste si https://ziare.com/brexit/marea-britanie/brexitul-a-lasat-supermarketurile-britanice-fara-produse-1656966 Bine, veti spune. Sa facem o lista cu industrii prioritare e greu. Sa fie obligatoriu nu e bine. Recompensele financiare nici ele. Solutii avem sau doar il tinem pe nu in brate?Cred ca avem, pentru ca este esential sa punem pandemia asta cu botul pe labe inainte ca ea sa ne ruineze economiile, dar si pentru a mai lua din combustibilul conspirationistilor, care au luat o amploare ingrijoratoare.Mediul privat trebuie sa faca doua lucruri pe care le stie foarte bine si unde are toate instrumentele ca sa se implice cu adevarat.Cel mai important dintre ele: informare, educatie, constientizare. Fiecare companie si organizatie a mediului de afaceri trebuie sa dea o mana de ajutor, fara a fi excesiv de agresiva. Oamenii trebuie sa inteleaga ca acelasi cadru stiintific care le da siguranta ca masina lor nu va sari de pe drum, ca o plomba va rezolva durerea de masea sau ca internetul va ajunge la ei ne spune ca vaccinul nu este periculos si ne va proteja. Incapatanarea si obtuzitatea pot avea costuri prea mari.Iar apoi logistica. Firmele pot sprijini eforturile publice de vaccinare prin feluri pe care nu ni le putem imagina, dar ele singure le vor descoperi. Asa cum au reusit sa ne aprovizioneze cu masti si cu mancare si sa-si foloseasca ingeniozitatea pentru a pastra economia pe linia de plutire in ciuda restrictiilor, companiile vor gasi cai de a grabi si accelera vaccinarea.Companiile pot si stiu sa faca aceste doua lucruri esentiale. Trebuie sa le lasam si sa le incurajam.Citeste si https://ziare.com/politica/partid/inainte-de-1989-romanii-stateau-la-cozi-pentru-carnea-care-ajungeau-rar-im-magazine-ministerul-de-interne-supraveghea-comertul-cu-carne-1656738