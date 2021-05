Romania isi ajusteaza politica monetara dupa pandemie si absorbtia de fonduri europene

* mersul pandemiei si masurile restrictive asociate - in conditiile intensificarii celui de-al

treilea val pandemic pe plan intern -, precum si dinamica vaccinarii la scara mondiala, dar mai ales la nivelul UE;

* conduita politicii fiscale, in contextul consolidarii bugetare graduale pe termen mediu, alaturi de absorbtia fondurilor europene;

* evolutiile de pe piata muncii, sub influenta situatiei sanitare si a masurilor de sprijin;

* tendintele sincronizate de crestere a cotatiilor multor materii prime, precum si evolutiile de pe piata financiara internationala in contextul asteptarilor inflationiste ale investitorilor si al perspectivei conduitei politicii monetare a Federal Reserve System.

preturilor pe termen mediu, intr-o maniera de natura sa sustina redresarea economiei in contextual procesului de consolidare fiscala si in conditii de protejare a stabilitatii financiare, se arata in Planul de Convergenta 2021-2024.Calibrarea parametrilor politicii monetare, inclusiv a ratei dobanzii-cheie a BNR , in contextul adecvarii conditiilor monetare reale, va fi corelata in principal cu natura/intensitatea presiunilor decurgand din pozitia ciclica a economiei, precum si cu comportamentul anticipatiilor inflationiste pe termen mediu, implicit cu riscurile la adresa acestuia.Un rol esential in fundamentarea deciziilor vor continua sa il detina incertitudinile siconfiguratia balantei riscurilor asociate prognozei pe termen mediu a inflatiei, inclusivprobabilitatea de materializare a acestora, avand ca surse majore, cel putin pe termen scurt:"Alaturi de consolidarea bugetara si caracteristicile sale, deosebit de importante dinperspectiva conduitei si implementarii politicii monetare sunt reformele structurale si maicu seama absorbtia fondurilor europene alocate Romaniei, in conditiile in care un mixcoerent de politici macroeconomice si sporirea potentialului de crestere a economiei,concomitent cu intarirea rezilientei economiei romanesti fata de evolutii adverse, suntesentiale pentru mentinerea stabilitatii preturilor pe termen mediu, in contextul continuariiredresarii pe baze sustenabile a economiei", se mai arata in Planul de Convergenta 2021 - 2024.