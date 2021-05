Valoarea de piata a companiilor romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti a atins noi recorduri in aprilie

Noi maxime istorice

Lichiditatea medie zilnica - s-a situat la 65,4 milioane lei

Concret, capitalizarea companiilor romanesti de pe piata principala a BVB a depasit astfel nivelul inregistrat inainte de declansarea pandemiei de coronavirus."Companiile romanesti listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au devenit din ce in ce mai valoroase pe masura ce investitorii si-au pastrat increderea in perspectivele privind evolutia mediului economic local. Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul atins inainte de declansarea pandemiei de coronavirus", a informat BVB."Astfel, capitalizarea societatilor romanesti prezente pesegmentul principal al bursei de la Bucuresti a depasit pragul de 120 de miliarde lei, echivalentul a 24,4 miliarde euro", mai arata BVB.Aceasta valoare este cu aproape 10 miliarde lei peste nivelul inregistrat la inceputul anului 2020.Noi maxime istorice au fost atinse in aprilie si la nivelul indicilor BET si BET-TR. In sedinta de tranzactionare din 28 aprilie, indicele BET a ajuns la un nivel de aproape 11.400 de puncte. Indicele BET-TR, care include si dividendele, a inchis aceeasi sedinta de tranzactionare la un nivel de 19.200 de puncte.In primele patru luni ale anului, piata de capital din Romania a consemnat cresteri de peste 15%. Valoarea totala a tranzactiilor cu toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 21,8% la finalul primelor patru luni ale acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut. Pe piata reglementata a BVB au fost realizate tranzactii totale de 5,5 miliarde lei, echivalentul a 1,1 miliarde euro.Tot la nivelul perioadei ianuarie-aprilie, lichiditatea medie zilnica cu toate tipurile de instrumente financiare s-a situat la 65,4 milioane lei (13,4 milioane euro), in crestere cu 18,9% comparativ cu primele patru luni aleanului anterior.Activitatea investitionala la BVB isi continua parcursul ascendent in prima parte a anului 2021, dupa rezultatele record obtinute in 2020 cand investitorii prezenti pe bursa romaneasca au tranzactionat instrumente financiare in valoare totala de 18,3 miliarde lei, echivalentul a 3,77 miliarde euro. A fost cea mai mare valoare anuala inregistrata vreodata pe segmentul principal al bursei romanesti si a depasit cu aproape 25% recordul anterior consemnat in anul 2007.In septembrie 2020, Romania a fost promovata de catre furnizorul global de indici FTSE Russell la statutul de Piata Emergenta.