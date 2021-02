Volkswagen pariaza pe redresarea vanzarilor in 2021

De asemenea, a informat grupul german, profitul operational, excluzand elementele exceptionale legate de Dieselgate (scandalul emisiilor), a scazut cu 45% anul trecut, la 10,6 miliarde de euro (12,83 miliarde de dolari)."In ultimul an, grupul Volkswagen a atenuat cu succes impactul pandemiei si a luat decizii de importanta strategica pentru transformarea companiei", a afirmat directorul general Frank Witter.In pofida scaderii profitului, Volkswagen a recomandat mentinerea stabila a nivelului dividendelor pentru 2020 fata de 2019, cand a platit 4,86 euro pentru o actiune preferentiala si 4,80 pentru o actiune obisnuita.CITESTE SI: Volkswagen renunta la construirea unei fabrici de peste un miliard de euro in Turcia. Investitia va fi realizata in Slovacia La Bursa de la Frankfurt, actiunile Volkswagen au urcat vineri cu 0,3%, la 171,60 euro.Anul trecut, vanzarile Volkswagen au scazut cu 15,2%, la aproximativ 9,3 milioane de vehicule, in timp ce numarul de automobile pur electrice livrate s-a triplat, la aproape 232.000 unitati, iar la modelele plug-in hybrid cresterea a fost de 175%, la peste 190.000 de unitati.Grupul Volkswagen a anuntat recent ca si-a majorat investitiile planificate in tehnologiile digitale si vehiculele electrice pana la 78 de miliarde de euro in urmatorii cinci ani, dintre care aproximativ 35 miliarde euro vor fi investite in mobilitate electrica.Portofoliul grupului Volkswagen este format din 12 marci, printre care automobilele VW, Audi, Porsche Skoda , Lamborghini, Seat, Bentley si Bugatti, dar si camioanele MAN si Scania.Link-uri noi de pus la final: