Mai mult de unul din cinci români a fost afectat în 2022 de sărăcie. Familiile cu copii, cele mai expuse

Un procent de 21,2% din populația rezidentă obișnuită locuia anul trecut într-o gospodărie cu un venit disponibil echivalent sub pragul de risc de sărăcie.

Peste o treime dintre români s-au aflat anul trecut în risc de sărăcie sau excluziune socială

Aproape un sfert (24,3%) din populație a fost afectată de lipsuri grave de ordin material și social, în timp ce 597 mii persoane sub 65 de ani (4,2%) locuiau în gospodării cu intenstate a muncii foarte scăzută.

Peste 4 milioane de români săraci

Rata sărăciei relative (at risk of poverty - AROP), estimată pe baza venitului total disponibil, excluzând contravaloarea consumul din resursele proprii ale gospodăriei, a fost de 21,2% în 2022, cu 1,3% mai mică decât în anul precedent, potrivit Institutului Național de Statistică

În termeni absoluti, numărul de oameni săraci a fost de 4,03 milioane persoane în 2022, mai puțin cu 278 de mii de persoane decât în 2021.

Pe sexe, (21,7% pentru femei și 20,8% pentru bărbați) AROP prezintă o tendință de micșorare a diferenței dintre cele două grupe, de la 1,5% în 2021 la 0,9% în 2022.

Cea mai mare incidenţă a sărăciei a fost în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani (27,0%) și printre persoane cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani (26,5%).

Rata de risc de sărăcie a persoanelor care trăiesc în gospodăriile cu copii în întreținere a fost de 23,5% în 2022, mai mare cu 5,2% decât cea a persoanele care locuiesc în gospodării fără copii în întreținere.

Deprivarea materialăși socială severă

Din cauza lipsei acute de resurse financiare, unii oamenii nu-și permit să dețină bunuri, să facă plăți sau să consume produse care, la stadiul actual al dezvoltării socio-economice, reprezintă un set minim de elemente care sunt necesare pentru un nivel de trai decent.

În 2022, rata privind deprivarea materială și socială severă a fost de 24,3%, o creștere de 1,2% comparativ cu anul precedent.

Numărul total de persoane afectate de grav de deprivarea materială şi socială a însumat 4,6 milioane de persoane în 2022, dintre care 46,8% bărbați iar 53,2% femei.

Deprivarea materială și socială severă afectează diversele grupe de populație în grade diferite, în funcție de grupul de vârstă și venitul gospodăriei.

În 2022, incidenţa deprivării materiale şi sociale severe a fost în principal mai mare la persoanele sub 18 ani (30,8%) și persoanele în vârstă de 65 de ani și peste (25,8%).

Sărăcia și excluziunea socială

Rata privind riscul de sărăcie sau excluziune socială (at risk of poverty or social exclusion - AROPE) corespunde sumei persoanelor care sunt fie expuse riscului de sărăcie, fie grav defavorizate din punct de vedere material și social sau care trăiesc într-o gospodărie cu o intensitate foarte scăzută a muncii.

AROPE a fost de 34,4% în 2022, echivalentul a 6,5 milioane de persoane, în scăderea cu 0,1% (61 de mii de persoane) în comparație cu 2021.

Rata AROPE afectează femeile într-o măsură mai mare decât bărbații (35,9% dintre femei și 32,8% dintre bărbați).

