Marea problema a Romaniei e deficitul bugetar in crestere. Cum poate fi redus acesta

Marea problema a acestui an consta in tinerea sub control a cheltuielilor bugetare, a transmis presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, care a mentionat, si faptul ca in executia bugetara din primele luni se vad amanarile de anul trecut pentru reducerea deficitului

„In executia bugetara se vad amanarile din 2023, fiindca deficitul din 2023 era mai mare fara amanari, adica deficitul, acel 3,3% (pe primele patru luni din 2024) trebuie sa tina seama si de problemele executiei bugetare. Dar oricum, chiar daca dam la o parte amanarile si platile in avans la pensii, tot esti bine peste deficitul consemnat anul trecut, deci ai peste 2% din produsul intern brut. Marea problema in acest an este sa tinem cheltuielile sub control. Avem unele castiguri la venituri, chiar venituri fiscale, insa cheltuielile nu sunt tinute sub control", a spus Daniel Daianu, la o conferinta despre piata financiar-bancara.

Acesta a afirmat ca Romania are o datorie publica „inca rezonabila", de 50% din PIB, dar problema este ca societatea romaneasca cheltuieste cu 6-7% din PIB mai mult decat produce, situatie prezenta si de Risco.ro.

„Si asta e marea problema a Romaniei si ea este exprimata de deficitul bugetar. Nu poti perpetua aceasta situatie. In plus, ai ceea ce este mentionat de fiecare data de catre macroeconomisti, deficitele gemene. Comisia vede catre 7% in acest an (deficitul bugetar), daca nu se iau masuri de corectie, daca nu se va recurge iar la o diminuare drastica a cheltuielilor de capital, cum s-a facut anul trecut. Erau prevazute in preajma lui 7% si au fost aduse putin, foarte putin sub 6%. S-ar putea si anul acesta sa se faca asa ceva. S-ar putea ca anul acesta iar sa se recurga la fondul de rezerva al Guvernului ca modalitate de a face rectificare bugetara, nu asa cum se face in mod traditional, faci una la jumatate a anului si mai faci una catre finele anului. Se poate intampla si asa ceva", a continuat presedintele Consiliului Fiscal.

Daianu a spus ca Romania va trebuie sa faca o corectie a deficitului bugetar, iar aceasta va dura mai mult de trei ani.

„Aceasta corectie va fi foarte dificila si complicata. Si trec dincolo de opticile diferite inauntrul coalitiei, intre Partidul National Liberal, care este reprezentat in aceasta dezbatere si sa vedem Partidul Social Democrat. Trec dincolo de acestea. Corectia aceasta, in esenta, inseamna ca mai bine de 4% din produsul intern al Romaniei in urmatorii ani va trebui sa nu mai fie consumat in interior. Ar fi un transfer catre strainatate care ar echivala cu reducerea nevoii de imprumuturi. Oameni buni, ne dam seama ce inseamna mai bine de 4% din produsul intern brut? Chiar mai mult, pentru ca trebuie sa fii vizibil sub 3% cu deficitul bugetar", a afirmat Daniel Daianu.

Presedintele Consiliului Fiscal a mentionat ca ajustarea deficitului nu se poate face prevalent pe partea de cheltuieli.

„Sa credem ca se poate face numai pe partea de cheltuieli, aceasta retorica da bine la televizor, da bine in campanie electorala. Aud si specialisti in economie care vorbesc ca asta se poate face. Si stau si ma minunez. Cand ai cheltuieli de 26-27% din PIB, cu subfinantare cronica la Sanatate si Educatie, cand va trebui sa crestem cheltuielile de Aparare. Noi aveam angajament de 2,5% si am avut 1,6% anul trecut. S-ar putea sa fie nevoie in realitate sa cheltuim 2,5%. Deci asta ar insemna aproape 1% din PIB sa dam pentru Aparare. Domnule, astea sunt realitatile. Aici mie mi se pare o lipsa mare de realism. Si eu nu exclud, ma gandeam daca sa folosesc aceasta exprimare, eu i-am zis putin mai eufemistic tensiune distributionala. Va fi un razboi distributional in societate, cine sa contribuie, cu cat? Intre patroni si salariati. De fapt, este relatia intre capital si munca. Si vedeti ca s-a iesit cu documente si destul de bine elaborate legat de contributiile mari, adica impozitarea muncii versus impozitarea capitalului. Plus, relatia intre bugetari si mediul privat", a incheiat Daniel Daianu.

Problema pe care nu o atinge decat tangetial Daianu tine de anul electoral 2024, si de efectul acestuia in viitor. Se stie ca politicienii consuma o gramada de bani, pe care nu ii produc, iar avand in vedere modul de a face politica a majoritatii lor, Romania va incheia 2024 cu un deficit in crestere fata de 2023 si nu in scadere, asa cum doresc finantistii, si mai toata tara.