Lipsa studentilor din Cluj, resimtita puternic in economia locala. Tinerii cheltuiau peste 33 de milioane de euro lunar

Potrivit studiului, in perioada in care studentii sunt fizic la cursuri, in Cluj-Napoca, sunt cheltuiti lunar aproximativ 33,4 milioane de euro.Sursa citata mai arata ca studentii au o pondere de 20 la suta din populatia orasului (cea mai mare din tara: Iasi - 14%, Timisoara - 12%, Bucuresti - 8%). In aceste conditii, lipsa studentilor in Cluj-Napoca aduce un impact semnificativ vietii economice a orasului.Potrivit Hotnews , pornind de la estimarile cheltuielilor studentilor UBB in 2015, ajustate in functie de numarul studentilor UBB in anul academic 2019/2020, rata inflatiei si extrapolate la numarul total al studentilor din toate cele 11 universitati clujene (6 universitati publice si 5 universitati private), rezultatele studiului realizat de prof. univ. dr. Dan Lazar (prorectorul UBB pentru finantare, digitalizare si relatia cu studentii) si Andrei Chirca sugereaza ca totalul cheltuielilor lunare ale studentilor sunt de 33.390.572 Euro (161.513.536 lei).Aceasta suma, mai arata sursa citata, ramane subestimata, deoarece in estimarile initiale au fost incluse doar cheltuielile studentilor inscrisi la forma de invatamant la zi, la nivel licenta, master si doctorat (fara a fi incluse persoanele inscrise la studii postuniversitare si gradele didactice).De asemenea, cei 7,5 milioane euro cheltuiti de vizitatorii studentilor UBB in Cluj-Napoca in 2015 pot reprezenta o pierdere lunara de 625.000 de euro.Un alt factor subestimat este raportul dintre studentii straini - categoria cu cel mai mare buget de cheltuieli - in alte universitati decat UBB. In medie, proportia studentilor straini in totalul populatiei studentesti din Cluj-Napoca este de aproximativ 7%.