Analistii anticipeaza un euro la 4,97 lei in 12 luni. Ce inseamna pentru romani cresterea de 8 bani fata de acum

Rata anticipata a inflatiei

Ce inseamna pentru romani un euro cu 8 bani mai scump

Potrivit analistilor financiari CFA Romania, euro va ajunge in 6 luni sa fie tranzactionata la 4,9182 de lei, adica cu 3 bani mai scump fata de momentul actual."In concordanta cu datele statistice care arata un inceput de an mai lent al economiei, indicatorul de incredere a ramas constant in luna martie. De asemenea, sondajul releva revenirea, in linie cu evolutiile globale, a anticipatiilor de majorare a ratei inflatiei", spune Adrian Codirlasu, vicepresedinte CFA Romania.Analistii anticipeaza rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (martie 2022/martie 2021) a inregistrat o valoare medie de 3,29%.In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participantii la sondaj anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala).Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9182, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9708 lei pentru un euro.De asemenea, potrivit analistilor, durata impactului economic al coronavirusului va dura pana cel putin in trimestrul II al anului 2022, deci vom mai avea de suferit de pe urma pandemiei.Dupa cum stiti, Romania importa cantitati importante de alimente din tarile care au ca moneda nationala euro. Acest lucru inseamna ca tot ce tine din acesta state va fi mai scump. Mai ales in conditiile in care produsele vin acum si au termene de plata de 3 sau 6 luni. Deci tot ce inseamna import, inseamna mai scump.Desi este un exemplu grosolan si cu un grad ridicat de eroare, daca lunar cumparati produse de import de 300 de euro, acum acestea costa 1.467 de lei (la un curs de 4.89 de lei). In schimb, peste un an, aceleasi produse vor costa 1.491 de lei, daca nu mai luam in calcul nici un alt factor economic.Mai avem si o rata la un credit ipotecar sau de nevoi personale. Creditul ipotecar este unul cu o rata de 400 de euro (dar si chiria in Bucuresti tot pe acolo este), adica 1956 de lei, in momentul de fata. Peste un an, rata va fi de 1988 de lei, din nou, fara sa mai luam in calcul fluctuatia dobanzilor creditului. La un credit de nevoi personale cu o rata de 150 de euro, aceasta va creste intr-un an cu 12 lei.Sa spunem ca in casa mai avem si doua abonamente la telefon mobil de cate 7 euro, un abonament tv de alti 11 euro si unul la internet de 5 euro. Deci in total 30 de euro. In 2021 vom plati 146,7 lei, in 2022, suma va mai creste cu aproximativ 2,4 lei.Limitandu-ne numai la aceste servicii si produse, avem o majorare lunara de 24 de lei la alimente, de 32 de lei la rata sau chirie si inca vreo 2,4 lei la serviciile de telecomunicatii. Lunar, numai aceste servicii inseamna 58,4 lei. Ori 12 luni insemna ca acei 8 bani la euro se traduc printr-o gaura anuala de 700 de lei in conditiile in carte ne laportam la numai 3 categorii de produse si servicii.