Nocturne, gama exclusivista dedicata iubitorilor de vin, a fost lansata de Vinaria Purcari

Detinatoare a nenumarate distinctii la prestigioase competitii din domeniu, Vinaria Purcari propune in noua sa gama 6 sortimente premium, menite sa satisfaca si cele mai pretentioase gusturi. Cele mai noi sortimente de vinuri din portofoliul Purcari,, se adreseaza celor cu gusturi alese si spun, cu fiecare picatura, povestea noptilor din podgorie. Strugurii sunt recoltati manual, la racoarea noptii. Astfel, aroma si intensitatea vinurilor din Gamaraman intacte. Pentru amatorii de vinuri de calitate, sortimentele din cea mai recenta gama Purcari sunt desfatare pentru simturi.este un vin altfel, a carui poveste se asculta cel mai bine la lasarea serii, impreuna cu cei dragi."Gama editie limitata Purcari Nocturne este rodul muncii asidue a echipei noastre care a reusit sa aduca pe piata un produs ce va completa perfect ocaziile speciale. Toate cele sase sortimente vor rasfata simturile pasionatilor de vin si vor veni in intampinarea oricaror preferinte: de la alb, la rosu si rose. Toate variantele reflecta pasiunea si implicarea noastra in a livra catre consumator experiente premium, in care terroirul, conditiile pedoclimatice si tehnologiile moderne se impletesc cu atentia si dragostea noastra fata de vita de vie si vin. Suntem convinsi ca noile sortimente vor fi primite foarte bine de pasionatii de vin", a declarat Victor Bostan, CEO Grupul Purcari.Acestea ofera un adevarat spectacol al simturilor, unde culori stralucitoare intalnesc arome revigorante, usoare, care mixeaza fructele rosii, precum visina si coacaza suculenta, cu o atingere picanta de piper. Aromele sunt completate perfect de note de caise, piersici si coacaze alaturi de note usoare de mere verzi si pere.Tehnica de recoltare pe timpul noptii, specifica podgoriilor de top internationale, are un mare plus: nivelul de zaharuri din struguri este stabil si aciditatea este echilibrata. Cele sase sortimente nou lansate sunt create in colaborare cu oenologul italian Federico Giotto si cuprind:- intampina simturile cu o aroma revigoranta, usoara, bogata in note de citrice si fructe exotice. Gustul proaspat este condimentat cu arome florale, bine conturate si incadrate in aciditatea echilibrata a vinului.- are o culoare stralucitoare, de un galben-pai deschis. Aroma sa proaspata este conturata de note usoare de mere verzi si pere. Are un gust fructat, revigorant si placut, postgustul sau persistand armonios pe papilele gustative.- se distinge prin aroma intensa, dominata de flori si fructe exotice si gustul plin si opulent, completat de note de migdal si vanilie, urmat de postgustul prelung si placut.- obtinut din struguri Cabernet Sauvignon, Merlot si Rara Neagra si se distinge prin gustul suav, cu note de caise, piersici si coacaze, ce trec lent in postgustul prelung, cu nuante de fructe de padure.fsavig- De o culoare rubinie, intensa si stralucitoare, Rara Neagra de Purcari se distinge prin aromele intense de fructe rosii, cum ar fi visina si coacaza suculenta, cu o atingere delicata de piper. Textura satinata este punctata de taninuri medii, fine si o senzatie picanta, care ii confera relief.- fascineaza de la primul contact prin culoarea de un rubiniu intens, cu reflexe purpurii si aromele complexe de cirese negre, ciocolata, stafide si vanilie. Taninurile ii accentueaza rotunjimea si catifelarea, trecand in postgustul complex, cu nuante de maturare.Desi anul 2020 a fost unul cu multe provocari pentru toate industriile, Vinaria Purcari a reusit sa isi mentina standardele ridicate. Calitatea produselor i-a adus premii si la editia din acest an a competitiei Challenge International du Vin unde Chateau Purcari a devenit cea mai medaliata vinarie din Moldova si Romania din concurs. In cadrul editiei de anul acesta au fost degustate peste 5000 de vinuri din 38 de tari, juriul fiind compus din 800 de profesionisti in domeniu si consumatori experti.