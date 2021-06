Microsoft a prezentat Wiindows 11. Functii noi si aplicatii ce permit conectarea inclusiv pe dispozitive Android sau iOS

Astfel, in meniul noii platforme apar Snap Layouts, Snap Groups si Desktops - functii noi, concepute pentru a ajuta utilizatorii sa-si organizeze ferestrele de lucru si sa-si optimizeze ecranul. In plus, prin intermediul functiei Desktops, acestia pot crea desktopuri separate pentru fiecare tip de activitate, pe care le pot personaliza apoi dupa bunul plac - desktopuri pentru munca, gaming sau scoala.La capitolul design, Windows 11 aduce o stare de control, calm si confort, pornind de la noul buton de Start si taskbar pana la fiecare sunet, font si iconita.In plus, noua functie de Chat din Microsoft Teams va fi integrata in Taskbar, iar utilizatorii se vor putea conecta instantaneu prin text, voce, chat sau video cu oricare dintre contactele lor, de oriunde, indiferent de platforma sau dispozitiv, pe Windows, Android sau iOS. Mai mult, daca persoana cu care incearca sa ia legatura nu a descarcat aplicatia Teams, conexiunea poate fi realizata prin intermediul SMS-ului bidirectional."Windows 11 se adreseaza si gamerilor, gaming-ul fiind dintotdeauna o parte fundamentala a Windows-ului. Astazi, sute de milioane de oameni din intreaga lume joaca jocuri pe Windows si interactioneaza astfel cu cei dragi si, intrucat Windows 11 integreaza cele mai noi tehnologii in acest domeniu, faciliteaza utilizarea intregului potential al sistemului hardware, precum: DirectX 12 Ultimate, care ofera o grafica impresionanta, captivanta, la frecvente mari ale cadrelor; DirectStorage pentru timpi de incarcare mai rapizi si experiente de utilizare care pun un accent mult mai mare pe detalii in timpul jocului; Auto HDR pentru o gama de culori mai larga si mai vie, care faciliteaza o experienta vizuala cu adevarat captivanta", se mentioneaza in comunicat.Potrivit sursei citate, noul sistem de operare de la Microsoft integreaza Widgets - un nou feed personalizat, alimentat de inteligenta artificiala si de cea mai performanta verisune a browser-ului Microsoft Edge, iar pentru creatori si editori, functia deschide in Windows noi ecrane pentru a oferi continut personalizat.De asemenea, prin intermediul Microsoft Store, utilizatorii de Windows pot avea acces la aplicatii si continut pentru vizionare, creatie, jocuri, lucru si invatare. Totodata, incepand din acest an, vor putea fi descoperite in Windows 11 aplicatii Android in Microsoft Store, ce pot descarcate prin Amazon Appstore.Pentru domeniul IT, Windows 11 este construit pe fundatia compatibila Windows 10, in asa fel incat acesta va putea fi implementat intr-un mod similar cu Windows 10. Tranzitia la Windows 11 va fi, asadar, ca o actualizare a Windows 10, iar experientele de gestionare familiare pe care le avem la dispozitie astazi - cum ar fi Microsoft Endpoint Manager, configuratia cloud, Windows Update for Business si Autopilot - vor sprijini procesul de integrare a sistemului de operare Windows 11.Windows 11 va fi disponibil pe computerele noi si pe computerele eligibile pentru Windows 10, printr-un upgrade gratuit, in perioada imediat urmatoare, iar pentru a verifica eligibilitatea actualelor computere cu Windows 10, in vederea actualizarii gratuite la Windows 11, utilizatorii pot accesa Windows.com si descarca aplicatia PC Health Check.In acelasi timp, Microsoft colaboreaza cu partenerii sai de retail pentru a se asigura ca toate computerele cu Windows 10, care pot fi achizitionate in prezent, sunt pregatite pentru actualizarea la Windows 11. Actualizarea gratuita va fi lansata pe computerele Windows 10 eligibile in perioada urmatoare, continuand si in 2022.Incepand de saptamana viitoare, gigantul american de tehnologie va incepe sa partajeze o versiune-pilot a Windows 11, pentru feedback, in cadrul Programului Windows Insider - o comunitate de fani Window.Conform datelor companiei americane, in prezent, Windows este o platforma pe care se bazeaza peste un miliard de oameni.Sistemul de operare Windows a stat la baza ascensiunii Microsoft in anii 1990 pe masura ce computerele personale au devenit ceva normal in randul companiilor si consumatorilor. Insa acest sistem de operare a fost nevoit sa treaca in spatele sistemelor de operare iOS, dezvoltat Apple , si Android, dezvoltat de Alphabet Inc, pe masura ce telefoanele mobile au inlocuit PC-urile in calitate de principal dispozitiv de computing pentru miliarde de utilizatori.Windows ramane insa una dintre cele mai mari platforme in sectorul tehnologiei astfel ca segmentul de personal computing al Microsoft, care include veniturile generate de Windows in randul companiilor si consumatorilor, a fost responsabil pentru 48,2 miliarde de dolari din veniturile de 143 de miliarde de dolari realizate de grupul american in ultimul exercitiu fiscal.Windows 10, cea mai recenta versiune a sistemului de operare, are 1,3 miliarde de utilizatori, aproape la fel de multi ca baza totala de dispozitive Apple instalate, de 1,65 miliarde utilizatori, dar mai putin de jumatate decat cei trei miliarde de utilizatori de Android.In randul PC-urilor si laptop-urilor, Windows a pierdut o parte din cota de piata in 2020 in fata dispozitivelor Chromebooks de la Google , pe masura ce scolile au optat pentru dispozitive mai ieftine pentru invatarea online, dar cu toate acestea controleaza inca o cota de piata de peste 80%, potrivit firmei de cercetare de piata IDC.