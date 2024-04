Ministerul Energiei a amanat decizia de continuare a proiectului nuclear american NuScale de la Doicesti

AGA companiei de stat Nuclearelectrica (SNN) nu a luat decizia de continuare a proiectului de construire, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de la Doicești, a unei centrale nucleare cu reactoare modulare mici (SMR) concepute și dezvoltate de americanii de la NuScale, în baza studiului de prefezabilitate. Acționarul majoritar, Ministerul Energiei, ce deține peste 82% din capital, s-a abținut de la vot în cadrul ședinței de ieri

Potrivit Profit.ro, din același motiv, nu a fost aprobată nici semnarea mai multor contracte esențiale pentru dezvoltarea proiectului de la Doicești, si anume cel de licență tehnologică cu NuScale, asocierea cu sud-coreenii de la DS Private Equity, contractul FEED 2 pentru proiect și majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN companiei de proiect la 243 milioane dolari, în cazul în care nu se găsesc alte surse de finanțare.

Interesant e faptul ca aprobarea semnării contractelor menționate fusese introdusă pe ordinea de zi a AGA chiar la solicitarea Ministerului Energiei, care, in perioada in care ministrul Energiei Sebastian Burduja se afla in Qatar, iar maine va vizita Emiratele Arabe Unite, fapt confirmat si de Risco.ro, a transmis ca propunerile de decizii asupra cărora s-a abținut astăzi de la vot vor fi repuse pe ordinea de zi in cadrul unor ședințe AGA Nuclearelectrica ulterioare, „cu respectarea strategiei de dezvoltare a proiectului″.

„Susținem proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni în România, ca parte integrantă din strategia de dezvoltare și consolidare energetică a României. Avem nevoie de o viziune calibrată și integrată asupra proiectului, care va intra, în perioada următoare, în a doua etapă de dezvoltare. În acest scop, pentru a asigura succesul proiectului pe termen lung, Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, a susținut necesitatea completării din partea conducerii executive și neexecutive a unor aspecte care țin strict de structura etapelor care urmăresc dezvoltarea proiectului″, a explicat ministerul.

Nuclearelectrica și Nova Power&Gas au fiecare câte 50% din acțiunile RoPower Nuclear SA, joint-venture-ul înființat pentru dezvoltarea proiectului de la Doicești. RoPower Nuclear SA se pregătește deja pentru negocierea viitorului contract de construire a centralei, chiar dacă anul viitor ar urma să fie luată o decizie preliminară, nu finală, de investiție în proiect.

„România are șansa să fie lider în sectorul nuclear civil european și global, inclusiv prin prisma noilor tehnologii ale reactoarelor modulare de mici dimensiuni (proiectul de la Doicești) și a reactoarelor de generație IV (proiectul ALFRED). Ministerul Energiei va continua să sprijine activ acest efort″, a continuat ministerul.

Interesant e faptul ca singurul loc unde se pot dezvolta acum reactoare NuScale e Romania, dupa ce investitia anuntata de americani in Idaho a cazut pe motiv de dublare a costurilor de la 5,3 miliarde de dolari, la 9,3 miliarde de dolari, iar costul pe megawat ora s-au majorat si ele de la 55 de dolari, la 89 de dolari, potrivit unui raport al Institutului pentru Economie Energetică și Analiză Financiară, un think tank critic față de tehnologiile SMR.

Intrebarea e de ce se cramponeaza romanii de o investitie in premiera globala si isi asuma riscurile de rigoare? Ar putea foarte bine sa investeasca in constructia a reactoarelor 4 si 5 de la Cernavoda, daca tin neaparat sa extinda investitiile in energie nucleara, dar nu sa testeze pe pielea propriilor cetateni o tehnologie care inca nu exista, e doar pe hartie, si deja e foarte scumpa.