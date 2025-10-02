Guvernul anunță ce se întâmplă cu TVA în 2026. Un domeniu-cheie este vizat în mod special

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 09:04
624 citiri
Guvernul anunță ce se întâmplă cu TVA în 2026. Un domeniu-cheie este vizat în mod special
Miercuri, 1 octombrie, Alexandru Nazare a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, dacă exclude creşterea TVA. FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu există în plan o creștere a TVA în 2026 și nici o mărire a taxelor. Ministrul a clarificat însă că are loc în prezent o analiză menită să decidă posibila majorare a TVA în domeniul HoReCa, în funcție de concluziile analizei, urmând să fie luată de către Executiv o decizie finală în acest sens.

Miercuri, 1 octombrie, Alexandru Nazare a fost întrebat, la finalul ședinței de Guvern, dacă exclude creșterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor. „Nu aș vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creștere, nu avem în plan o creștere a TVA pentru 2026”, a afirmat Nazare.

Acesta a clarificat însă că „HoReCa e un caz aparte. Așteptăm analiza și, pe baza analizei, vom discuta în coaliție și vom lua o decizie”. În ceea ce privește posibila majorare a impozitului pe profit și pe venit, Nazare a declarat că nicio altă taxă nu este pe agenda Executivului în prezent pentru majorări: „V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”, a explicat Alexandru Nazare.

Amintim că, de la 1 august 2025, au intrat în vigoare anumite aspecte-cheie din Legea 141/2025 - primul pachet fiscal, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. Taxa pe valoare adăugată a crescut de la 19% la 21% în cotă standard, în timp ce cota redusă, care era până atunci situată la marjele de 5 și 9%, a crescut la 11%. Executivul a anunțat încă de atunci că, în perioada 1 august - 31 octombrie 2025, se vor monitoriza încasările din sectorul HoReCa, în funcție de rezultatul analizelor, autoritățile decizând cu privire la cota de TVA ce urmează să fie aplicată acestui sector, în condițiile în care, în prezent, domeniul este încadrat la cota redusă de 11%.

Subvenții „cu țârâita” pentru români în toamna 2025. Ce a rămas din banii de la stat pentru Rabla, Casa Verde, fermieri și IMM-uri
Subvenții „cu țârâita” pentru români în toamna 2025. Ce a rămas din banii de la stat pentru Rabla, Casa Verde, fermieri și IMM-uri
Săptămâna aceasta, programul Rabla a revenit după luni de pauză, dar cu un buget de trei ori mai mic decât fusese anunțat inițial și cu vouchere reduse la 18.500 de lei pentru mașinile...
Tensiune pe piața muncii: Românii caută joburi pe termen scurt presați de lipsa banilor, dar angajatorii vor calificați și stabili. Rezultatul?
Tensiune pe piața muncii: Românii caută joburi pe termen scurt presați de lipsa banilor, dar angajatorii vor calificați și stabili. Rezultatul?
Proaspăt reveniți din perioada vacanțelor, românii se reapucă de treabă, dar, în contextul în care adie puternic vântul concedierilor, întrebarea este: mai au de ce treabă să se apuce?...
#economie, #TVA majorare, #TVA marit, #TVA diferentiat, #TVA redus, #HORECA, #Ministerul Finantelor, #crestere taxe, #impozit venit, #impozit profit , #tva
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
Adevarul.ro
Cazul de la Manastirea Frasinei care a zguduit Romania: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile manastirii
ObservatorNews.ro
Meseriile care aproape au disparut in Romania. "Era foarte banos, acum, nu prea"

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Guvernul anunță ce se întâmplă cu TVA în 2026. Un domeniu-cheie este vizat în mod special
  2. Dacia înregistrează un nou record de vânzări. Care sunt modelele vedetă pe care le cumpără europenii
  3. Compania auto care recheamă peste 145.000 de mașini în SUA din cauza unui defect ce ar putea crește riscul de incendiu
  4. Dezvăluiri din „dosarul Nordis”. Ce s-a constatat după 1 an de la izbucnirea scandalului
  5. Subvenții „cu țârâita” pentru români în toamna 2025. Ce a rămas din banii de la stat pentru Rabla, Casa Verde, fermieri și IMM-uri
  6. Descoperire misterioasă a NASA: Anomalia gigantică de 7.000 km, fenomen neobișnuit detectat VIDEO
  7. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă vina pe Ministerul Mediului și pe ONG-uri pentru blocarea unor proiecte de hidrocentrale: "Nu o să stau să accept explicații de doi lei"
  8. Există riscul suspendării fondurilor europene pentru România? Cum răspunde ministrul Finanțelor
  9. Bogdan Ivan: România astăzi plătește cel mai scump curent, uneori pe anumite intervale orare, din Europa. Vindem megawatt-ul în Ungaria cu un leu și importăm chiar și cu 2.500 de lei
  10. Ministrul Nazare explică rectificarea bugetară: "Am adăugat 24 de miliarde la deficit, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, sănătate, salarii, pensii"