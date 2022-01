Creditele auto promotionale pentru "Rabla" sunt mai scumpe decat cele standard

O data cu lansarea Programului de stimulare a innoirii parcului national auto bancile au inceput sa apara si oferte de finantare dedicate, sub forma unor promotii.

Desi suna mai avantajos si sunt promovate mai intens, creditele auto promotionale nu sunt neaparat solutia cea mai buna pentru client, multe fiind mai scumpe decat ofertele standard.

Spre exemplu, Raiffeisen Bank ofera un credit auto promotional in lei intre 4 martie si 31 mai, perioada suprapusa cu prima etapa a programului Rabla, cu dobanda O% in primul an. Lipsa dobanzii este compensate de un comision de acordare de 10% care este inclus in credit, ceea ce inseamna ca se adauga la suma solicitata si formeaza valoarea totala a imprumutului.

Astfel, pentru o finantare necesara de 10.000 euro, valoarea la care se vor calcula dobanzile va fi de aproximativ 11.100 euro. De asemenea, clientii mai platesc si un comison lunar de 0,5%. Dobanda anuala efectiva (DAE) pentru un credit de 43.000 lei pe 7 ani luat la promotie este de 27,3%.

Pe de alta parte, produsul standard de creditare al Raiffeisen (cu dobanda fixa), are o dobanda anuala efectiva de doar 23,4%.

Potrivit statisticilor, costul mediu al unui credit auto este in prezent de 19,3% la lei si 11,4% la euro. In ultima luna, creditele auto au fost singurele care au inregistrat o majorare a costurilor, atat la lei cat si la euro. DAE medie la lei a crescut cu 1 punct procentual fata de finalul lunii februarie, in timp ce la euro cu 0,3 procente.

Despre diferentele existente intre creditele de nevoi personale si cele auto aflate si in portolofiul altor banci cititi mai multe pe conso.ro.

