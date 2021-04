Respiro pentru contribuabilii cu obligatii fiscale restante la data de 31 martie 2020. Termenul pentru plata debitelor principale, prelungit

"Am prelungit cu 10 luni, pana la data de 31 ianuarie 2022, perioada in care contribuabilii pot beneficia de stergerea accesoriilor fiscale restante la data de 31 martie 2020 (cum ar fi dobanzile si penalitatile), cu conditia platii integrale a debitelor principale si a indeplinirii celorlalte criterii mentionate in legislatie", a scris ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. Pentru a beneficia de aceasta anulare, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: toate obligatiile principale restante la 31 martie 2020 se sting prin orice metoda (plata, compensare, etc.), pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; toate obligatiile principale, impreuna cu accesoriile aferente, scadente intre 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare se sting prin orice modalitate; contribuabilul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare si cererea de anulare a accesoriilor se depune dupa indeplinirea conditiilor de mai sus, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2022.Pana la sfarsitul lunii martie 2021, au fost depuse 51.197 de cereri de anulare a accesoriilor, din care 42.434 (83%) au fost solutionate, 4.962 au fost respinse si 3.801 au fost retrase de contribuabili sau sunt in curs de solutionare. Volumul obligatiilor principale achitate ca urmare a accesarii masurilor prevazute de aceasta facilitate fiscala este de 52,77 miliarde de lei.