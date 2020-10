Ministerul Finantelor cauta, impreuna cu bancile, o solutie pentru amanarea platii ratelor dupa 1 ianuarie 2021

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"As vrea sa amintesc iarasi un program care a fost o negociere nu foarte simpla, amanarea ratelor pentru clientii bancilor, persoane fizice si persoane juridice, cu pana la 9 luni. Este cel mai generos program din Uniunea Europeana. A fost greu pentru ca inseamna costuri pentru sistemul bancar pe care acesta le-a acceptat in aceste conditii dificile, dar uite ca a functionat. Sunt peste 330.000 de clienti care au beneficiat de aceasta facilitate si acum bineinteles ne gandim impreuna cu sistemul bancar, si aceasta este discutia care urmeaza: ce facem dupa 1 ianuarie. Este clar ca economia inca nu si-a revenit si s-ar putea sa avem in continuare nevoie de astfel de facilitati, si atunci trebuie sa gasim, tot impreuna, solutii dupa perioada de 1 ianuarie, ca nici sistemul bancar sa nu sufere, nici clientii bancilor si nici economia. Ideea este ca asa cum am lucrat s-a vazut clar ca poti sa mentii economia, sa ai si crestere si veti vedea ca in trimestrul III vom avea o crestere economica fata de trimestrul II si per ansamblu, atunci cand te asiguri ca toti cei care participa la acest proces economic nu sunt afectati negativ sau nu sunt cei care sustin tot costul. Am incercat sa impartim tot costul acestei crize si sa-l suportam toti, nu numai o anumita parte din economie", a declarat Florin Citu.Intrebat care sunt optiunile avute in vedere, Ministrul Finantelor Publice a mentionat ca se poate recurge la o prelungire a sistemului actual sau se poate merge pe cazuri specifice."Ne uitam la mai multe variante, dar putem sa ne gandim la o prelungire a acestei perioade. Dar, repet, acestea sunt scenarii pe care trebuie sa le lucram cu sistemul bancar. Putem sa plecam de la o prelungire pana la variante care sunt mai soft, pe anumite cazuri specifice unde vedem clar ca oamenii nu pot. Sunt anumite sectoare in economie unde clar nu pot sa-si revina, oamenii raman in somaj tehnic, sau poate sunt inchise datorita deciziilor guvernului si atunci este nevoie de ajutor si putem veni sa sustinem. Deci pornim de la aceasta varianta, in care putem sa prelungim poate o perioada sistemul actual si pana la variante mai soft. Luam toate aceste variante in calcul. As vrea intai sa vedem, impreuna cu sistemul bancar, efectele: ce s-a intamplat pana acum, ce costuri au insemnat aceste noua luni aproape si ce putem sa vedem in viitor. Iarasi este important, pentru ca noi am putut sa luam aceasta masura in urma deciziei EBA (Autoritatea Bancara Europeana n.r.) in care bancile nu erau fortate sa faca provizioane", a afirmat Citu.De asemenea, seful de la Finante a sustinut ca in 2020 s-a vazut ca relatia cu sistemul bancar poate fi una benefica pentru toate partile implicate, iar "atunci cand esti onest, exista reciprocitate"."Tot anul acesta 2020 a aratat ca relatia cu sistemul bancar poate sa fie una benefica pentru toata lumea, si pentru stat si pentru sistemul bancar. A fost o relatie in care pornim dupa o guvernare care a atacat sistemul bancar foarte mult si a avut de suferit. Am vazut clar ca atunci cand esti onest, nu doar cu sistemul bancar, dar cu tot sectorul privat, exista reciprocitate. Si in acest an in care am avut nevoie de finantare eu zic ca relatia cu sistemul bancar se vede clar in randamente mai mici pentru stat, ne-am imprumutat la dobanzi din ce in ce mai mici, dar si o crestere a creditarii in conditii foarte dificile. Ati amintit doua programe. Eu spun ca IMM invest este clar cel mai de succes program implementat in Romania in ultimii 30 de ani. Se deruleaza prin intermediul sistemului bancar. E adevarat ca a inceput mai dificil pentru ca numarul de cereri a fost foarte mare dintr-o data si noi si sistemul bancar a trebuit sa ne ajustam si sa facem un sistem informatic mai bun, dar functioneaza astazi. Deci eu zic ca arata clar ca a fost o relatie buna", a mai spus Florin Citu.Guvernul a aprobat, luna trecuta, normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare, ce stabilesc conditiile in care creditorii aproba solicitarile, perioada de amanare si perioada de prelungire a creditelor amanate, iar in cazul imprumuturilor ipotecare, modul de esalonare si garantare a dobanzilor.Pentru creditele ipotecare, perioada pentru care se acorda facilitatile de suspendare la plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane se stabileste conform optiunii debitorului, ce poate fi exprimata o singura data, si este cuprinsa intre o luna si 9 luni, fara a putea depasi data de 31 decembrie 2020. Scadenta ultimei rate incluse in perioada de suspendare la plata este cel mai tarziu data de 31 decembrie 2020.Creditorul aproba solicitarea debitorului care declara pe proprie raspundere ca i-au fost afectate veniturile proprii si/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situatia grava generata de pandemia COVID-19 fata de nivelul inregistrat anterior declararii starii de urgenta, si se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile de plata aferente creditului.Poate beneficia de acordarea facilitatii de suspendare a obligatiei de plata a ratelor debitorul care transmite solicitarea catre creditor cel mai tarziu in 45 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020, respectiv pana la jumatatea unii mai. Prevederea se aplica tuturor debitorilor, persoane fizice sau firme.