Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 17:33
Ministrul Finanțelor vorbește deschis despre recesiune: „E un risc real și trebuie să ne pregătim”
România ar putea intra în recesiune. FOTO Pixabay

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, susține că riscul unei recesiuni economice este unul real. Nazare atrage atenția asupra faptului că „nu era așa de greu de anticipat” că economia se va îndrepta către o recesiune, având în vedere scăderea constantă a economiei din ultimii ani.

„Da, există riscul unei recesiuni, cred că e o chestiune absolut normală de care trebuie să luăm act. E un risc real și trebuie să ne pregătim, chiar și în cazul în care intrăm în recesiune, să avem soluții, să avem măsuri care să facă trecerea prin recesiune cât mai ușoară posibil. Trebuia să fim pregătiți deja, pentru că avem o creștere economică care a decelerat în fiecare an timp de patru ani, deci nu era așa de greu de anticipat că ne vom îndrepta, la un moment dat, către o recesiune, dacă analizăm scăderea creșterii economice în fiecare an”, a spus Nazare.

El a subliniat că există „mulți analiști buni” care au avertizat asupra acestei situații și au atras atenția tocmai pentru ca autoritățile să pună deoparte resurse pentru stimularea economiei.

Ministrul spune că adevărul este că situația economică a României este una extrem de dificilă, arătând că astăzi se discută despre „o stagnare”.

„Discutăm astăzi despre o stagnare. Este foarte greu de evaluat zona în care vom merge, pot să vă spun că: chiar și în cazul în care discutăm despre o contracție economică, nu cred că va fi o contracție mare dacă reușim să absorbim fondurile pe care urmează să le absorbim. De fapt, tot secretul este să ne axăm pe aceste fonduri pe care le avem și să le cheltuim într-un ritm mult mai accelerat decât am făcut-o până acum și așa cred că ne vom păstra în echilibru, pentru că e foarte important să evităm recesiunea, pentru că o recesiune ar însemna costuri în plus de finanțare”, mai spune ministrul Finanțelor.

