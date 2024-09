Norocul unora – ghinionul altora

.com

Norocul unora - ghinionul nostru, în economia de piață, proiectată și reglementată de guvernanții noștri din 2020.

Economia de piață, în țările cu tradiție, are o evoluție variabilă, care flotează liber, în funcție de cerere și ofertă, dar este reglementată strict, cu marje de flotare mici, dar sancțiuni mari pentru excese, pentru a nu induce dezechilibre în celelalte domenii economice și sociale. Iar deciziile arbitrare luate de guvernanți sunt urmate de compensări financiare imediate, pentru păstrarea echilibrului macroeconomic necesar funcționării neconvulsive a piețelor.

Norocul unora din piața de energie – societăți cu capital de stat, cu A.G.A., C.A., și directorii executivi numiți de reprezentanții statului - vestită OUG 109, hulită de unii, apreciată de alții – a fost numirea, din 2019, a d-lui Virgil Popescu, ministrul energiei în guvernele Orban, Cîțu și apoi în guvernul Nicolae Ciucă. De ce noroc, explic. Profitând de directivele europene date de ecologiștii visători, preocupați de salvarea planetei, oamenii fiind elemente neglijabile pentru ei, dl. ministru V. Popescu s-a apucat, hotărât, de transformarea industriei energetice, în acord cu planul “energia verde” preconizat de UE, dar neaplicat de o serie întreagă de țări dezvoltate. Acest domn n-a ținut cont că, înainte de a da ordin de închidere a unor capacități de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, trebuia, înainte, să pună în funcțiune capacități energetice “verzi” (aici intră hidrocentrale și energie nucleară, după unii, după alții și eoliene și panouri fotovoltaice). A închis tot ce era centrală pe cărbune, fără să pună nimic în loc, deși avea hidrocentrale cu un grad avansat de realizare, care erau blocate de ecologiștii noștri, prin varii motive, greu plauzibile, după părerea mea.

Începând cu anul 2019, România a devenit importator net de energie, în perioada 2019-2021, soldul balanței comerciale în acest sector înregistrând un deficit de 735,8 milioane euro. Exact de când la Ministerul Energiei a fost numit dl. Virgil Popescu.

Uite așa am ajuns în situația din trimestrul 4 - 2021, cu o piață liberalizată, vai mama ei, de dl. V. Popescu și A.N.R.E., sub controlul “vigilent” al d-lui Florin Cîțu, prim-ministru al guvernului. Când primele semne ale traderilor din piața de energie au fost că prețul nu poate fi mai mic de 1-1,5 lei/kWh, de bine ce era reglementată piața caracteristică de către ANRE, vine dl. ministru Popescu și declară, înaintea oricărui act oficial, că va dispune plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru consumatorii casnici la 0,65 bani/kWh, consumatorii non-casnici urmând să plătească prețurile rezultate din tranzacțiile OPCOM. Asta în timp ce piața funcționa cu 0,25-0,28 bani/kWh. Nimeni n-a investigat cât costă, la societățile de stat, toate, producerea unui kWh, nimeni n-a văzut că, în câteva zile, prețul energiei a sărit de la 0,25-0,28 la 0,85-1,5 lei/kWh.

Și uite așa i-a lovit norocul pe furnizorii de energie, cu traderi cu tot. Imediat după declarația d-lui V. Popescu, privind nivelul plafonării de 0,65 bani/kWh, toate cantitățile de energie din piață s-au vândut între traderi și au ajuns chiar mai sus de limita plafonului anunțat. Căci, sunt convins că nu numai eu am reținut, din acea perioadă, declarația d-lui ministru al energiei, cum că diferența ce va depăși suma plafonată a energiei va fi decontată furnizorilor de către stat. S-a văzut în acel moment, de grea încercare pentru consumatorii casnici, de disperare pentru mulți consumatori non-casnici, că instituțiile statului cu atribuții în controlul piețelor și al dezechilibrelor artificiale nu funcționează. În acest caz, ANPC nu a făcut un pas, cel puțin eu nu cunosc, în protejarea interesului consumatorilor casnici. Consiliul Concurenței a sesizat o speculă în piața OPCOM, dar care s-a diluat, de n-am mai auzit nimic despre vreo măsură. Singura autoritate, din declarația d-lui Sorin Roșca Stănescu din 27 septembrie a.c., este Curtea de Conturi, care are pe rol rezultatul auditului făcut la Ministerul Energiei din acea perioadă și are dovezi palpabile privind manipularea pieței în interes privat. Probabil că DNA urmează să instrumenteze dosarul și atunci vom vedea dacă se vor găsi vinovați și dacă cineva va plăti pentru dezastrul creat.

Pentru mine e tare curios de ce miniștrii guvernelor perindate în acești trei ani nu s-au sesizat ce profituri uriașe fac furnizorii de energie, nimeni dintre cei care, la jurământul de învestire, au jurat să slujească poporul român, nu a luat vreo decizie în controlul costurilor de producție ale entităților de stat din domeniu. S-au bucurat că încasează accize mari la facturile către consumatori, că iau impozit pe profitul obținut. Și cam atât.

În semestrul II al anului 2022, România a avut cea mai mare creștere a prețului electricității la nivelul UE-27, înregistrând o creștere cu 112,35% comparativ cu perioada similară a anului 2021. România a ocupat prima poziție și în ceea ce privește raportarea prețului la puterea de cumpărare, situându-se cu 119,25% peste media UE-27 – date oficiale, publice de mult timp.

Iar noi, consumatorii – ne-am ales cu ghinionul. O dată, că avem așa conducători, care au grijă de interese private sau particulare, în loc să servească consumatorii, care le plătesc salariul lor de demnitari. A doua oară, că piatra aruncată în apă de cineva n-a putut fi scoasă de atâția demnitari, șefi ai acestui domn de la Ministerul Energiei - e vorba de dl. Nicolae Ciucă, prim-ministru în perioada octombrie 2021-mai 2022, de dl. Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, care-l mângâie pe creștet pe dl. Sebastian Burduja, dar despre costurile producției de energie nu a avut timp vreodată să se aplece, în profunzime, într-o analiză, din care să vadă adevărul. Sau dacă a făcut-o, e la secret.

Dl. Popescu, pentru meritele deosebite, a fost promovat europarlamentar, dl. Ciucă, șeful lui pe linie de partid, vine să ceară voturile noastre pentru candidatura la președinție, dl. Ciolacu… la fel. Dar scheletele din dulapurile domniilor lor, cine le îngroapă?

Căci pe noi, întâi prețurile la facturile de gaze și energie, apoi prețurile la bunurile de consum, ne-au îngropat până la gât, cu toate stimulentele pe care, ce-i drept, s-au tot străduit să le acorde persoanelor aflate în sărăcie, conform standardelor europene, după formarea coaliției PNL-PSD. Și oricum, cu fonduri europene, căci dacă trebuiau să scoată numai de la Bugetul de Stat…

Mai este o lună și vine noiembrie, cu alegerile parlamentare, apoi cele prezidențiale. Cred eu că mai este timp pentru onorabilii decidenți ca, măcar acum, în ceasul al XIII-lea, să refacă echilibrul distrus între costul energiei, gazelor și combustibilului și costul manoperei orare. Asta pentru că tot suntem în UE, tot ni se spune că trebuie să existe condiții egale de concurență pe piața europeană. Iar noi avem prețul la energie, raportat la puterea de cumpărare, mult mai mare ca cetățenii din vestul Europei. Dl. S. Burduja contemplă viitorul energetic, prezentul nu intră în preocupările domniei sale.

Iar dacă până în alegeri n-o să se stabilească, clar și ferm, ce indexare va fi inclusă în Bugetul pe 2025 la pensii, vor avea o mare surpriză la ieșirea de la urne. N-aș recomanda nimănui să se joace cu răbdarea seniorilor.

Și ar fi bine, pentru respectul realității economice, în declarațiile oficialilor, preocupați de soarta pensionarilor, să nu se mai pomenească de majorarea pensiilor și a nivelului de trai al seniorilor.

Indexarea este cea pentru inflația din urmă cu doi ani, deci doi ani am suportat din buzunarul nostru elucubrațiile oricărui guvernant care a visat ceva și apoi, când a văzut că a distorsionat echilibrele sensibile din piață, s-a făcut nevăzut. Deci reparația vine de-abia după doi ani. Nu poate fi considerată majorare. Iar INS nu ține cu consumatorii, statistica elaborată ridică mari semne de întrebare, pentru că, din păcate pentru noi, am trăit acele pusee de inflație din 2023 și nu vii, după aproape doi ani, să-mi spui că numai 6% a fost inflația anuală.

Recalcularea pensiilor mai are încă furci caudine de trecut, sistemul informatic, din ce am văzut la TV, niște documente editate prin softul folosit la calculul pensiilor, e evident că listingul prezentat nu aparține unui sistem informatic evoluat, sunt convins că nu sunt singurul care am observat asta.

Dar, chiar așa cum arată situația în prezent, dacă s-ar reface echilibrul dintre prețul utilităților și al salariilor/pensiilor, ar mai putea exista o mică lumină de speranță că guvernanții se gândesc la noi.

Și atunci am avea motiv întemeiat să ieșim la vot. Dacă nu… Dumnezeu să ne țină!

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

