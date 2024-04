O noua ancheta UE asupra chinezilor. De aceasta data sunt luati in vizor producatorii de turbine eoliene, iar Romania e implicata in aceasta ancheta

Comisarul european Margrethe Vestager a anuntat ca Executivul comunitar a deschis o noua investigatie asupra subventiilor de care au beneficiat producatorii chinezi de turbine eoliene, care sunt destinate pentru o serie de parcuri eoliene construite in Europa, inclusiv in Romania, transmite Reuters

„Astazi, demaram o noua ancheta asupra furnizorilor chinezi de turbine eoliene. Investigam conditiile pentru dezvoltarea de parcuri eoliene in Spania, Grecia, Franta, Romania si Bulgaria", a declarat Margrethe Vestager, intr-un discurs la Universitatea Princeton din SUA. In acest discurs, Margrethe Vestager nu a dezvaluit, insa, identitatea companiilor chineze vizate.

In replica, un organism care reprezinta interesele companiilor chineze la Bruxelles si-a exprimat „profunda nemultumire" cu privire la ceea ce a catalogat drept protectionismul si lipsa de transparenta din partea UE, in contextul in care introduce noi reguli destinate sa contracareze ajutoarele de stat de care beneficiaza companiile straine.

„Aceasta actiune trimite un semnal negativ la nivel global sugerand discriminarea impotriva companiilor chineze si sprijinind protectionismul", sustine Camera chineza de comert in Uniunea Europeana.

Executivul comunitar investigheaza deja daca se impun tarife vamale pentru importurile chineze de automobile electrice si sustine ca dovezile pe care le-a strans indica faptul ca producatorii chinezi au beneficiat de ajutoare de stat, conform Risco.ro.

In discursul tinut marti, Vestager a spus ca UE trebuie sa adopte o abordare mai sistemica, in conditiile in care in prezent urmeaza o politica in care investigatiile sunt demarate de la caz la caz, astfel ca blocul comunitar rezolva o problema intr-un sector pentru ca imediat sa apara probleme in alt sector.

„Si trebuie sa facem asta pana cand nu e prea tarziu. Nu putem sa nu vedem ca ce s-a intamplat in cazul panourilor fotovoltaice se intampla din nou in ceea ce priveste vehiculele electrice, turbinele eoliene sau cipurile esentiale chinezesti aduse in UE", a adaugat comisarul european.

Noua investigatie vine la o saptamana dupa ce Bruxelles-ul a demarat alte doua investigatii aprofundate vizand rolul potential de denaturare a pietei al subventiilor straine acordate ofertantilor in cadrul unei proceduri de achizitii publice din Romania.

Potrivit Comisiei, doi ofertanti chinezi au beneficiat de subventii de stat semnificative care le-au permis sa ofere preturi mai mici la procedura de licitatie organizata de o autoritate contractanta romana (Societatea PARC fotovoltaic Rovinari Est S.A.) pentru proiectarea, construirea si exploatarea unui parc fotovoltaic in Romania, cu o putere instalata de 110 MW. Acest proiect este finantat partial din Fondul UE pentru modernizare.

Problema e ca, in cazul masinilor electrice nu s-a reusit mare lucru, o serie de producatori chinezi intentionand sa-si aduca productia in UE, si, probabil, acelasi lucru se va intampla si cu turbinele eoliene. Pana la urma, marea problema e ca in vreme ce in UE se limitau libertatile populatiei, industria auto si cea energetica se miscau foarte lent, inclusiv pentru respectarea unor reguli, considerate de unii aberante, chinezii isi vedeau de treaba si deveneau cei mai mari producatori de masini electrice si de baterii, asa cum au devenit si cei mai mari producatori de elemente pentru turbine eoliene.