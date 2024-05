O noua editie de vanzare de titluri de stat Tezaur incepe azi

Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata, potrivit Ministerului Finantelor. Titlurile de stat pot fi cumparate intre 13 mai si 6 iunie 2024, online, numai de persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV pentru titluri lansate prin intermediul unitatilor Trezoreriei Statului

Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectata, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului catre un cont bancar pe numele investitorului.

In perioada 13 mai - 7 iunie 2024 titlurile de stat pot fi cumparate de la sediul unitatilor Trezoreriei Statului, respectiv intre 13 mai - 6 iunie 2024 in mediul urban si 13 mai - 5 iunie 2024 in mediul rural, prin subunitatile postale ale CN Posta Romana SA.

„Titlurile de stat Tezaur sunt instrumente financiare gandite special pentru economisire. Ele sunt disponibile aproape permanent, au o dobanda competitiva si neimpozabila, garantata de stat si sunt foarte usor de achizitionat, in oficiile postale sau in sediile Trezoreriei din toata tara. Ofera siguranta si venituri regulate celor care vor sa faca economiile sa produca suplimentar, in timp ce furnizeaza Guvernului resursele necesare pentru a-si indeplini obiectivele financiare. Tocmai de aceea Tezaur ramane un pilon al stabilitatii economice, fiind una dintre cele mai importante optiuni de pe piata", a transmis ministrul Marcel Bolos, citat in comunicat.

Ads

Dobanda este anuala, platibila la termenele prevazute in prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rascumpara in avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri in cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anularii subscrierilor deja efectuate doar in perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani la data efectuarii subscrierii. Veniturile obtinute din investirea in titluri de stat lansate de Ministerul Finantelor sunt neimpozabile.

Fondurile obtinute de Ministerul Finantelor in calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea datoriei publice.

Cu imprumuturi de peste 52% din PIB, statul apeleaza din nou la vanzarea de obligatiuni catre populatie, a doua oara in doua luni, semn ca din cauza cheltuielilor aberante a ajuns cu cutitul la os.

Ads

Ceea ce e ciudat, desi de inteles, dat fiind ceea ce este cunoscut despre Puterea actuala, e faptul ca pana acum s-a apelat la mai toate masurile de finantare, adica imprumuturi, vanzare de obligatiuni, crescut impozite pentru mediul privat, dar nu la reducerea cheltuielilor statului sau scaderea numarului de angajati de stat, ajuns la circa 1,3 milioane de oameni, cu salarii mai mari, in medie, cu 2.700 de lei, decat angajatii din mediul privat.

Si dupa cum deja s-a anuntat, la anul, mai urmeaza o majorare a impozitelor pentru firme si populatie, pentru ca statul roman a ajuns sub aceasta guvernare, care nu e exclus sa fie la putere si dupa alegerile din acest an, s-a transformat intr-un hot, incompetent, dar nemilos.

Ads