OCDE a aprobat primul aviz formal, ca urmare a evaluarii Romaniei in cadrul Comitetului Inaltilor Functionari pentru Buget, a transmis Ministerul Finantelor

„Romania a fost evaluata in cadrul Comitetului Inaltilor Functionari pentru Buget la data de 19 decembrie 2023, reprezentarea fiind asigurata de Ministerul Finantelor la nivel de secretar de stat, Carmen Moraru, respectiv director general, Ioana Burla", precizeaza ministerul.

Prezentarea delegatiei MF, in cadrul evaluarii Comitetului Inaltilor Functionari pentru Buget, a vizat reformele intreprinse de Romania din perspectiva alinierii la politicile si practicile OCDE in domeniul guvernantei bugetare.

„Evaluarea a vizat reformele intreprinse pentru a ne alinia la politicile si practicile OCDE in domeniul guvernantei bugetare. De la eficientizarea cheltuielilor, capacitatea de a face fata provocarilor bugetare si supravegherea eficienta a procesului bugetar, toate sunt principii cheie fata de care ni se monitorizeaza atent progresele. Un proces deloc usor, aderarea la aceasta organizatie internationala este un pas vital pentru Romania in calatoria catre dezvoltare si stabilitate economica. Tocmai de aceea suntem pe deplin implicati si tratam fiecare etapa cu maxima seriozitate. Aderarea nu este doar un obiectiv, ci o necesitate pentru progresul si bunastarea romanilor. A fi parte din OCDE nu inseamna doar acces la expertiza de varf intr-o varietate larga de domenii, ci ne-ar deschide oportunitati uriase: atragerea investitiilor straine, stimularea inovatiei si cresterea competitivitatii sunt doar cateva dintre avantaje", a scris pe Facebook, ministrul Finantelor, Marcel Bolos, cel care a impus taxa pe boala din acest an.

Potrivit Risco.ro, au fost punctate progresele Romaniei prin raportare la cele 4 principii cheie care ghideaza evaluarea statelor candidate in cadrul Comitetului SBO:

1 Eficientizarea cheltuielilor, prin alocarea si realocarea eficienta a resurselor publice pe baza unor dovezi concrete;

2 Capacitatea de a face fata provocarilor bugetare existente si viitoare si de a aborda prioritatile politice de nivel inalt intr-un mod sustenabil;

3 Acuratetea si accesibilitatea cheltuielilor publice prin mecanisme clare de transparenta si responsabilitate;

4 Supravegherea eficienta a procesului bugetar de catre parlamente si existenta unor mecanisme de implicare a cetatenilor.

Cele patru principii ar putea fi acceptate de niste oameni care traiesc in afara Romaniei, dar aici, sub presiunea ANAF si a cheltuielilor aberante ale statului, plus simtind interesul exclusiv pentru bani si putere al parlamentarilor puterii, lucrurile se vad diferit.

„Suntem pe deplin implicati in procesul de aderare, tratam fiecare etapa cu maxima seriozitate si suntem dornici sa colaboram cu expertii OCDE pentru a ne alinia la cele mai bune politici si practici OCDE", a declarat Carmen Moraru la debutul evaluarii.

Ministerul Finantelor indeplineste rol de punct focal pentru Comitetul pentru Afaceri Fiscale (CFA) si pentru Comitetul Inaltilor Functionari pentru Buget (SBO).