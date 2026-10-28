Cine plătește pentru promisiunile Guvernului Niculescu. Românii riscă noi pierderi în 2027

Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește bugetul pentru 2027, în contextul în care au început deja să apară informații din surse politice cu privire la planul de „redresare” bugetară care ar presupune reluarea indexării pensiilor după doi ani de înghețare, dar și eliminarea unui impozit contestat de mediul de afaceri, reformarea salarizării bugetarilor și continuarea reducerii deficitului. În paralel, Executivul analizează majorarea etapizată a pensiilor și revizuirea unor scutiri fiscale, în condițiile în care cheltuielile permanente trebuie acoperite din venituri sigure, iar finanțarea prin PNRR se încheie. Până acum, cifrele oficiale arată o îmbunătățire a execuției bugetare, dar economiștii nu au întârziat să atragă atenția că programul de guvernare lasă încă neclarificate tocmai economiile și veniturile suplimentare de care depinde finanțarea promisiunilor.

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Deocamdată, programul de guvernare pentru perioada 2026–2028, depus la Parlament pe 15 octombrie, cuprinde măsuri de stimulare a economiei, reforme administrative și promisiuni de protejare a veniturilor populației, dar stabilește și o țintă de deficit de 5,2% din PIB pentru 2027, calculată potrivit metodologiei europene ESA. Noul Executiv și-ar fi propus să continue ajustarea bugetară începută de cabinetul Bolojan, dar și să timp ce suporte costurile unor măsuri sociale și investiții noi, simultan. Cu toate acestea însă, premierul a evitat să garanteze că taxele vor rămâne neschimbate. „Suntem într-o fază în care încă nu avem toate cifrele pentru a spune exact cum vor arăta taxele și impozitele pe anul viitor. Dorința noastră este de a nu crește taxe și impozite în 2027. Până nu avem toate cifrele, până nu știm cum încheiem acest an, până nu știm cum stăm cu banii din PNRR, evit să fac promisiuni. Dar veți vedea foarte curând în legea bugetului, pentru că trebuie să încheiem cât mai curând o lege a bugetului, după ce vom fi terminat, în urgență, rectificarea bugetară', a declarat Niculescu, într-o intervenție televizată pe 15 octombrie, înainte de a primi voturile Parlamentului.

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Între timp, Ministerul Finanțelor trebuie să pregătească și rectificarea bugetară pentru ultimele luni ale anului 2026, cu atât mai mult cu cât spitalele, serviciile de ambulanță și alte instituții publice solicită resurse pentru funcționare și se află în ultima lună în care salariile bugetarilor din sector pot fi achitate. Până acum, prima rectificare este prevăzută pentru sfârșitul lunii octombrie, iar o a doua ajustare, destinată regularizării cheltuielilor, ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii noiembrie.

Pensiile, între formula prevăzută de lege și o majorare „prudentă”. Cât contează calendarul indexării și ce se întâmplă cu Legea Salarizării Unice

Una dintre cele mai importante decizii pentru 2027 privește pensiile, ale căror majorări au fost suspendate în 2025 și 2026. Deocamdată, guvernul Niculescu și-a asumat reluarea indexării, însă programul de guvernare lasă procentul și modalitatea de aplicare dependente de resursele disponibile și de menținerea traiectoriei de reducere a deficitului. Potrivit informațiilor publicate pe 27 octombrie de Antena 3 CNN, surse guvernamentale susțin că Executivul ia în calcul inclusiv o indexare în două etape. Una dintre variantele discutate presupune o majorare inițială de aproximativ 5%, urmată de o nouă creștere și ar fi analizate și scenarii care combină indexarea cu ajutoare punctuale pentru pensionarii cu venituri mici. Până în prezent, Guvernul nu a anunțat calendarul unei eventuale a doua tranșe, dar în acest moment, legea spune că pentru indexarea din 2027 sunt relevanți indicatorii definitivi aferenți anului 2025, când inflația medie anuală a fost de aproximativ 7,3%, iar calculele prezentate în spațiul public pentru aplicarea formulei complete arată că pensiile românilor ar trebui teoretic să crească, orientativ măcar, cu aproximativ 7,7%. Tot legea spune însă că procentul trebuie totuși stabilit prin aplicarea tuturor prevederilor legale și a eventualelor modificări legislative, astfel încât estimarea să nu fie confundată cu o decizie de majorare deja adoptată.

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Spre exemplu, pentru o pensie de 2.000 de lei, o majorare de 7,3%, aplicată integral din ianuarie, ar aduce venitul lunar la 2.146 de lei, respectiv pe parcursul unui an întreg, pensionarul ar încasa 1.752 de lei în plus față de situația în care pensia ar rămâne nemodificată. Dar dacă aceeași majorare totală ar fi împărțită în două tranșe, una de 5% aplicată în ianuarie și o a doua de 2,3% aplicată în iulie, raportate la pensia inițială, venitul ar crește mai întâi la 2.100 de lei, urmând să ajungă la 2.146 de lei în a doua jumătate a anului. Diferența față de indexarea integrală din ianuarie ar fi de 46 de lei lunar în primele șase luni, adică 276 de lei pentru întregul an.

Pentru bugetul public, însă, fiecare punct procentual de majorare presupune o cheltuială permanentă, care se repetă și în anii următori. Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut reluarea indexării pensiilor în 2027, considerând că ajutoarele financiare acordate punctual în ultimii doi ani au compensat doar parțial pierderea puterii de cumpărare. „Indexarea pensiei nu ar trebui să mai vină și cu sprijinul one-off. Trebuie să avem însă sprijin țintit pentru anumite categorii sociale care au nevoie - și mă refer aici la cei sub anumite praguri de venit”, a declarant acesta pe 20 octombrie.

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Tot pe surse, la Antena 3 CNN a apărut varianta dublă, acum în discuții, care ține fie de majorarea pensiilor în două etape fie de o indexare de 7,3%, completată de ajutoare punctuale pentru pensionarii cu venituri mici, cu toate că niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial ca decizie a Executivului. Trebuie însă să amintim că desi ajutoarele de tip one-off sunt utile celor cu pensii mici, după cum am arătat mai sus, acestea nu vor ajuta vârstnicii pe termen lung, dacă baza de calcul pentru indexările viitoare nu se va și majora.

În privința salariilor, Guvernul Niculescu și-a asumat elaborarea în 2027 a unei noi legi a salarizării unitare în sectorul public, cu toate că Dragoș Pîslaru, din poziția sa de interimar la Muncă în cabinetul Bolojan a precizat că a „lăsat pe birou” proiectul de lege realizat în timpul mandatului și disputat aprig de PSD. Documentul ar urma să corecteze inechitățile dintre categorii profesionale, să clarifice grilele de salarizare și regimul sporurilor și să stabilească o aplicare etapizată, corelată cu posibilitățile financiare ale statului, așa cum și-a propus, de altfel, și fostul Executiv.

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Cine ar putea câștiga din schimbările fiscale. Eliminarea unui impozit pentru companii și incertitudinile privind proprietățile

Cel mai precis angajament fiscal din programul Guvernului Niculescu privește eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, cunoscut drept IMCA, de la 1 ianuarie 2027, măsură, de altfel, deja prevăzută de OUG nr. 89/2025, care a redus cota aplicabilă în 2026 la 0,5% și a stabilit încetarea aplicării impozitului în condițiile reglementate. Practic, de fapt, Executivul a precizat că nu intenționează să promoveze noi acte normative prin care această eliminare să fie amânată, ceea ce înseamnă că, pentru companiile obligate în prezent să plătească IMCA, dispariția impozitului ar putea reduce costurile fiscale, în special în activitățile caracterizate prin cifre de afaceri mari și marje de profit reduse.

Reglementarea a fost criticată de reprezentanți ai mediului de afaceri tocmai pentru că impozitul este calculat pornind de la un indicator al activității, cu ajustările prevăzute de Codul fiscal, și poate afecta companii care realizează profituri reduse în raport cu volumul vânzărilor, iar eliminarea sa ar urma să schimbe această situație pentru societățile vizate, fără să însemne dispariția obligației generale de plată a impozitului pe profit. Amintim, totodată, că, în paralel, Guvernul propune revizuirea facilităților și regimurilor fiscale preferențiale și modificarea treptată a impozitării proprietăților, prin apropierea bazei de calcul de valoarea de piață.

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În program apar și revizuirea bazei de aplicare a accizelor și introducerea unui mecanism de impozitare la ieșire, destinat anumitor transferuri de active ori activități economice între jurisdicții. Aplicarea concretă și efectul asupra contribuabililor vor depinde de actele normative ulterioare, iar, în fine, în ceea ce privește TVA, actualul program de guvernare nu conține un angajament de reducere a cotei standard de la 21% la 19%, măsură prezentată anterior, în septembrie, în programul propus de Siegfried Mureșan. Pe de altă parte, Luca Niculescu a declarat că își dorește evitarea unor noi majorări de taxe, dar a condiționat orice garanție de cifrele finale ale bugetului.

De unde ar urma să vină economiile. Reforma administrației și problema colectării taxelor

Programul Guvernului Niculescu prevede, de asemenea, și reducerea graduală a cheltuielilor de personal, ca pondere în PIB, de la 9,3% în 2024 la 7,9% în 2031, obiectiv care ar presupune reorganizarea instituțiilor publice, evaluarea atribuțiilor, reducerea suprapunerilor administrative și o mai bună corelare a numărului de angajați cu volumul activității. Problema este că o parte dintre aceste măsuri au termene care depășesc anul 2027, iar diminuarea ponderii cheltuielilor de personal în PIB poate rezulta atât din controlul cheltuielilor, cât și din creșterea economiei și tocmai de aceea putem ajunge în situația ca ținta pentru 2031 să ajungă interpretată de guvernanți, măcar declarativ, ca o economie nominală disponibilă în bugetul anului viitor. Exact în aces sens, noul Executiv ar miza și pe reformarea administrației fiscale și reducerea evaziunii, în special în domeniul TVA. Potențialul de creștere a veniturilor există, dar rezultatele depind de eficiența controalelor, funcționarea sistemelor digitale și capacitatea instituțiilor de a transforma informațiile colectate în obligații fiscale recuperate efectiv, fapt care nu a putut fi niciodată în istoria recentă, de fapt, o asigurare oferită de politicieni pentru creșterea veniturilor și reducerea deficitului în sens practic.

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Iar acest discurs cel puțin imperfect și bazat strict pe promisiuni care nu s-au verificat în timp a fost în trecut sesizat de Comisia European, dacă ne amintim că, potrivit raportului privind deficitul de încasare a TVA publicat în decembrie 2025, România a avut în 2023 un decalaj estimat la 30% dintre TVA care ar fi trebuit colectată și veniturile încasate efectiv, echivalent cu aproximativ 9,2 miliarde de euro, în timp ce media Uniunii Europene a fost de aproximativ 9,5%. (Problema gravă este una de legislație, iar motivele au fost argumentate în trecut în detaliu de către avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș, pentru Ziare.com, AICI)

În plus, Guvernul indică drept prioritate accelerarea absorbției banilor disponibili prin politica de coeziune 2021–2027, precum și utilizarea altor mecanisme europene, inclusiv a instrumentului SAFE pentru investiții din domeniul apărării. Accesarea acestor fonduri presupune însă respectarea condițiilor de eligibilitate, asigurarea cofinanțării unde este necesară și realizarea proiectelor potrivit calendarelor stabilite, toate pe lângă faptul că sumele rămase de încasat din PNRR ar trebui să intre la buget anul ăsta și nu vor mai fi un flux predictibil de încasări anii viitori.

Economiștii avertizează asupra veniturilor încă necuantificate și riscul unor schimbări fiscale ulterioare

Potrivit unei analize publicate pe 17 octombrie de consultanții CC Tax Advisory, eliminarea IMCA, menținerea cotei unice și măsurile destinate simplificării relației dintre firme și administrația fiscală sunt pozitive și ar aduce avantaje antreprenorilor români, printre care rambursarea mai rapidă a TVA, reducerea raportărilor redundante și un sistem de evaluare a conformării fiscale prin care contribuabilii cu un istoric bun ar urma să beneficieze de proceduri simplificate și controale mai bine țintite.

Cu toate acestea, analiștii sunt de părere că bugetul pentru 2027 va trebui să suporte simultan indexarea pensiilor, creșterea unor cheltuieli de apărare, costurile dobânzilor și eliminarea IMCA, în condițiile în care finanțarea prin granturile PNRR ajunge la final, astfel că economiile obținute prin reorganizarea statului și veniturile suplimentare rezultate din îmbunătățirea colectării sunt invocate drept soluții, fără să fie însoțite de estimări suficient de precise. „Predictibilitatea nu se declară în programul de guvernare, se demonstrează în Monitorul Oficial”, a precizat Cornelia Năstase, fondator și director general al CC Tax Advisory, autorii fiind de părere și că mecanismul de stimulare a performanței conducerii ANAF, prin bonusuri asociate depășirii planului de încasări ar putea încuraja practici de impunere fiscală agresive dacă obiectivele cantitative ajung să prevaleze asupra corectitudinii controalelor.

Totodată, pe tema reformei administrației, analistul financiar Iancu Guda, a remarcat, într-un material difuzat de TVR pe 16 octombrie, că există o problemă mare de decalaj între costurile imediate ale unor măsuri sociale și caracterul incert al economiilor bugetare promise. „Comasarea localităților mici cu sub 1.500 de locuitori, mai exact 429 de localități, este voluntară. Cum vii cu măsuri certe care îți generează costuri imediate, finanțate de resurse incerte, respectiv o mai bună colectare, fără măsuri și fără dimensiune și apoi tăieri de cheltuieli bazate la liberul arbitru din partea celor care pierd aceste privilegii sau poziții. Sunt vorbe goale, nu se leagă”, a precizat acesta pentru TVR. În condițiile în care reorganizarea depinde de acordul autorităților locale, economiile administrative sunt dificil de tratat drept venituri sau reduceri de cheltuieli certe înainte ca măsurile să fie adoptate și implementate, ca să nu mai spunem că aceeași problemă apare și când colectarea suplimentară a taxelor este introdusă în calculele bugetare înainte de a exista rezultate măsurabile.

În următoarele săptămâni, rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru 2027 vor arăta mai precis care dintre angajamente primesc finanțare imediată, care vor fi aplicate etapizat și care depind de rezultate viitoare ale reformelor. Dar dincolo de obiectivele generale, evaluarea economică a programului va depinde de câteva decizii verificabile, adică cât din procentul și momentul indexării pensiilor, eventualele modificări ale bazei de impozitare, economiile efective din administrație, creșterea veniturilor colectate și capacitatea statului de a continua investițiile se vor încadra realmente în limitele deficitului asumat.

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