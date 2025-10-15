Cu Legea pensiilor private la vot final, un fost ministru al Economiei acuză că devin nerentabile. „Devine mult mai simplu să cumperi direct titluri de stat”

Claudiu Năsui acuză faptul că prin noua lege care reglemenetază pensiile private acestea devin nerentabile. FOTO Facebook /Casa Județeană de Pensii Bihor

Legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii ajunge miercuri la votul final în plenul Camerei Deputaților, context în care Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, acuză faptul că, prin această măsură, Guvernul nu face altceva decât să facă atât Pilonul 2, cât și Pilonul 3 și mai neatractive decât erau deja.

„Legea este un pas mare înspre naționalizarea banilor din Pilonul 2. Dar, mai grav, legea face și Pilonul 3 să devină mai puțin rentabil”, a scris acesta pe contul său de X.

Concret, Claudiu Năsui arată faptul că, în primul rând, banii din Pilonul 3 sunt deja dublu impozitați, iar cotizația provine din salariu net, adică din salariu după ce a fost deja taxat (cu o deducere nesemnificativă).

Apoi, arată acesta, banii sunt blocați până la pensie, iar când vine vorba să-i primim înapoi, statul ne mai ia încă o dată taxe pe aceiași bani.

„Inițial era impozit pe venit 10%, dar guvernul Bolojan a mai adăugat încă CASS 10% peste impozit. Limita de 3.000 de lei pentru scutire se cumulează cu toate pensiile, inclusiv cea de stat, deci se va aplica la foarte puțină lume”, explică Claudiu Năsui.

Iar peste asta, adaugă el, nici măcar nu-i mai putem retrage pe toți pentru că același guvern Bolojan acum limitează și accesul la bani: ne dă voie să luăm doar 30% și restul de 70% cu țârâita 8 ani.

Ads

„Iar acei 70% ne obligă să-i investim în pierdere garantată. De ce în pierdere garantată? Pentru că, guvernul ne obligă să-i ținem într-un fond (alte comisioane) care nu va face altceva decât să plaseze banii în titluri de stat, adică să împrumute statul român”, continuă fostul ministru al Economiei.

Pe de altă parte, arată acesta, dacă ne uităm pe ultimii 10 ani dobânda la titluri de stat nu bate inflația, ceea ce înseamnă pierdere garantată.

Iar dacă mai adăugăm și faptul că la Pilonul 3 administratorii au comisioane mari (mult mai mari decât la Pilonul 2) de ce și-ar mai bloca cineva banii în Pilonul 3?, se întreabă Claudiu Năsui, care mai spune că astfel devine mult mai simplu să cumperi direct titluri de stat.

„Veniturile din titlurile de stat nici nu sunt impozitate. Ai acces la bani oricând. Chiar și înainte de vârsta de pensionare. Deci flexibilitate maximă. Și nici nu mai trebuie să plătești un comision cuiva. La un moment dat se vor prinde și administratorii fondurilor de pensii că au greșit cu lobbyul pe care l-au făcut pentru această lege”, mai spune fostul ministru.

Ads

Totodată, mai arată însă acesta, nu e prost cine cere, e prost cine dă, adăugând faptul că nici guvernul nu trebuia să accepte.

„Dar gradul de înțelegere financiară din guvern e extrem de mic, iar lobbyul extrem de abil. Într-un final, nu doar că guvernul a făcut cel mai mare pas spre naționalizarea Pilonului 2 (de ce să mai ieși în stradă pentru bani la care oricum ți se limitează accesul?) dar face și Pilonul 3 mai puțin rentabil”, concluzionează Claudiu Năsui.

Legea prin care guvernul Bolojan limitează accesul la banii din Pilonul 2, face și Pilonul 3 mai puțin rentabil. Ieri a trecut legea prin comisii. Azi va trece și prin plen. Legea este un pas mare înspre naționalizarea banilor din Pilonul 2. Dar mai grav, legea face și Pilonul… — Claudiu Nasui, CFA (@ClaudiuNasui) October 15, 2025

Ads

În context, trebuie reamintit faptul că naționalizarea Pilonului 2 de pensii, un scenariu vehiculat intens în guvernarea Dragnea, este extrem de greu de realizat, din moment ce ar presupune un adevărat atentat la proprietatea pRivată, ceea ce ar atrage automat reacții fără precedent din partea oficialilor europeni.

Nu e mai puțin adevărat însă că precedentul din anul 2014, din Polonia, când guvernul a naționalizat (prin înjumătățirea valorii nominale a obligațiunilor deținute de fondurile de pensii poloneze) activele deținute de fondurile private de pensii, le dă dreptate specialiștilor să fie precauți, cu atât mai mult cu cât acest lucru s-a putut întâmpla într-o țară ca Polonia.

Ads