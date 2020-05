Focar de pesta porcina depistat in Timis, dupa ce cadavrele a trei porci mistreti au fost gasite la marginea unei paduri

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, al Prefecturii Timis, prefectul Liliana Onet a convocat o sedinta a Comitetului Local de Combatere a Bolilor, ca urmare a aparitiei unei suspiciuni de pesta porcina la trei porci mistreti."In data de 21 mai, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis a fost anuntata de existenta a trei cadavre de mistreti, in varsta de aproximativ 2-5 ani. Mistretii se gaseau la o distanta de 100 m unul de celalalt, pe Fondul de vanatoare nr. 56 Cheveresu Mare apartinand Asociatiei de vanatoare Banat Forest Hunt. Au fost prelevate probe de catre inspectorii DSVSA Timis. In urma examinarii probelor a fost depistata pesta porcina africana la mistreti, iar probele au fost trimise la I.D.S.A. Bucuresti pentru confirmare. In cursul zilei de azi, I.D.S.A. Bucuresti a confirmat existenta pestei porcine africane la cei trei misteti, drept urmare, in cadrul sedintei C.L.C.B. au fost luate masuri conform actelor normative in vigoare", se arata in comunicat.In cadrul sedintei a fost aprobatIn, care cuprinde localitatile: Bacova, Sarbova, Hitias, Bazosu Vechi, Bazosu Nou, Dragsina si Cheveresu Mare, se vor aplica restrictii de circulatie a animalelor fara acordul medicului veterinar.cuprinde urmatoarele localitati: Buzias, Capat, Dragoesti, Topolovatu Mare, Topolovatu Mic, Sustra, Petrovaselo, Recas, Izvin, Remetea Mare, Bucovat, Mosnita Veche, Albina, Uliuc, Icloda, Sacosu Turcesc, Vucova si Otvesti.